Palmeiras marca com Endrick mas é superado pelo Red Bull Bragantino

O Bragantino mostrou poder de reação ao jogar em casa, vencendo os reservas do Palmeiras por 2 a 1 de virada e assumindo a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Endrick marcou o primeiro gol, mas Sasha e Eric Ramires marcaram no segundo tempo para garantir a vitória dos mandantes.

Com o resultado, a equipe de Pedro Caixinha alcançou 45 pontos, um à frente do time de Abel Ferreira, que agora está em quarto lugar. O Botafogo lidera o campeonato com 51 pontos e jogará amanhã.

Bragantino e Palmeiras voltarão a jogar no Brasileirão no próximo domingo (8). O time do interior enfrentará o Athletico fora de casa, enquanto o alviverde terá um clássico contra o Santos.

No primeiro tempo, o Bragantino dominou o jogo e acertou três bolas na trave. No entanto, aos 14 minutos, Endrick marcou para o Palmeiras em um contra-ataque puxado por Jhon Jhon. A partir daí, os visitantes melhoraram e tiveram chances de ampliar o placar. Os donos da casa também criaram oportunidades, mas falharam nas finalizações.

No segundo tempo, Richard Ríos cometeu um erro ao esticar o braço em um cruzamento, resultando em um pênalti que levou ao empate. Nos minutos finais, os mandantes tentaram pressionar e foram recompensados: Eric Ramires virou o jogo quase nos acréscimos, garantindo a vitória do Red Bull Bragantino.

