Palmeiras inicia a preparação para confronto com fortaleza

O Palmeiras começou na manhã desta quinta-feira (18), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Fortaleza, no sábado (20), às 19h, no Estádio Castelão, em Fortaleza-CE, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades foram o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que estavam com as seleções do Paraguai e Uruguai, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ambos foram desfalques contra Atlético-GO, Fluminense e São Paulo.

No campo, a comissão de Abel Ferreira comandou atividades de construções de jogadas como transições e balanços e, na sequência, um trabalho técnico com dimensões reduzidas. As movimentações contaram com os atletas que atuaram pouco ou não jogaram na quarta (17), contra o São Paulo, no Allianz Parque, e com Crias do Sub-20. Os titulares realizaram recovery na parte interna do centro de excelência.

O Verdão volta a treinar na manhã desta sexta (19), às 10h. O embarque para a capital cearense será depois do almoço. No primeiro turno, no dia 7 de agosto, o Alviverde perdeu para o Fortaleza por 3 a 2 – os gols foram marcados por Willian e Titi (contra). O Palmeiras é o atual terceiro colocado do torneio nacional com 58 pontos.