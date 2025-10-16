Connect with us

Esportes

Palmeiras goleia Red Bull Bragantino de virada e mantém liderança isolada do Brasileirão

Published

31 minutos ago

on

Em uma exibição de força e resiliência, o Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. A equipe alviverde, que saiu atrás no placar, orquestrou uma virada impressionante para registrar sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e se isolar ainda mais na ponta da tabela.

Os gols que selaram o triunfo palmeirense foram de Bruno Fuchs, Vitor Roque (duas vezes), Felipe Anderson e Flaco López. Jhon Jhon, ex-jogador do Palmeiras, havia aberto o placar de pênalti para os visitantes.

Pressão, pênalti e reação rápida

A partida começou com o Palmeiras tomando a iniciativa, com Piquerez e Vitor Roque criando as primeiras chances que exigiram defesas de Lucão. O Bragantino, no entanto, não se intimidou e respondeu com arremates de Eric Ramires e cabeçadas de Thiago Borbas e Lucas Barbosa, testando Weverton.

Aos 33 minutos, um lance capital agitou o jogo: após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para os visitantes por toque de mão de Bruno Fuchs. Jhon Jhon, com passagens pelo Palmeiras, não perdoou e abriu o placar, silenciando a torcida alviverde. Contudo, nos acréscimos do primeiro tempo, a reação palmeirense veio: em um cruzamento preciso de Maurício, Bruno Fuchs se redimiu do lance do pênalti e subiu para cabecear firme, deixando tudo igual antes do intervalo.

Segundo tempo de gols e domínio alviverde

A segunda etapa foi um show do Palmeiras, que transformou a igualdade em uma goleada incontestável. Logo aos 12 minutos, Vitor Roque aproveitou uma sobra na área após jogada de Maurício e Murilo para virar o jogo para o Verdão. A superioridade alviverde se traduziu em mais gols rapidamente. Aos 27, Felipe Anderson recebeu a bola após um corta-luz inteligente de Vitor Roque em cruzamento de Allan, e chutou forte para fazer o terceiro.

O recém-chegado da seleção argentina, Flaco López, também deixou sua marca, aproveitando um rebote do goleiro Lucão após finalização de Vitor Roque para ampliar a vantagem. Para coroar a noite, Vitor Roque, em grande fase, demonstrou toda sua habilidade aos 43 minutos, driblando a marcação dentro da área e marcando um golaço que selou a goleada de 5 a 1.

Situação na tabela

Com a vitória avassaladora, o Palmeiras solidificou sua posição na ponta da tabela, atingindo 61 pontos e a liderança isolada do Brasileirão, abrindo vantagem sobre seus concorrentes. Por outro lado, o Red Bull Bragantino permanece na nona colocação, com 36 pontos, vendo a distância para o G6 aumentar para sete pontos, complicando suas aspirações por uma vaga na Libertadores.

Próximos compromissos

O Palmeiras terá um clássico desafiador pela frente, enfrentando o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 19 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília). Já o Red Bull Bragantino buscará a reabilitação fora de casa, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 19h (de Brasília).

Fonte: Esportes

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes36 segundos ago

Flamengo domina Botafogo e mantém pressão pela liderança do Brasileirão

Em uma noite de futebol intenso no Nilton Santos, o Flamengo impôs sua superioridade e venceu o clássico contra o...
Esportes31 minutos ago

Palmeiras goleia Red Bull Bragantino de virada e mantém liderança isolada do Brasileirão

Em uma exibição de força e resiliência, o Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 na noite...
Estadual3 horas ago

Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
Nacional3 horas ago

VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança

Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
Nacional3 horas ago

VÍDEO | Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel dentro de casa paroquial

Religioso nega envolvimento e diz que jovem pediu abrigo para dormir; Diocese de Diamantino afirma que medidas estão sendo tomadas...
Entretenimento4 horas ago

Jade Picon será vilã em primeira novela vertical: ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’

Jade Picon está prestes a encarar um novo desafio na carreira: ela será uma das protagonistas de Tudo Por Uma...
Entretenimento4 horas ago

Tainá Militão exibe shape sarado de biquíni em hotel fazenda

A influenciadora, esposa de Eder Militão, recebeu elogios na web Tainá Castro, casada com o jogador Eder Militão, do Real...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus5 horas ago

Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
São Mateus1 dia ago

Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus

Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
São Mateus1 dia ago

Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações

Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...

Regional

Regional3 dias ago

Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Regional4 dias ago

Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Regional5 dias ago

Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana

O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...

Estadual

Estadual4 horas ago

Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo

A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...
Estadual4 horas ago

Agerh se reúne com Comitês de Bacias para discutir fortalecimento da gestão hídrica no Espírito Santo

Na última quinta-feira (09), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), participou de uma reunião com os Comitês de Bacia...
Estadual4 horas ago

Hub ES+ lança novas seções digitais em comemoração aos dois anos de atuação

O Hub ES+ comemora 2 anos de atividades com o lançamento de duas novas seções digitais em seu site oficial:...

Nacional

Nacional4 dias ago

“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita

Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Nacional4 dias ago

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado

Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Nacional4 dias ago

Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada

Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...

Policial

Policial4 horas ago

DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial5 horas ago

Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
Policial5 horas ago

Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento6 horas ago

Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano

Thais Fersoza usou as redes sociais nesta terça-feira (14), para celebrar os 11 anos de casamento com Michel Teló. Para...
Entretenimento7 horas ago

Poliana Rocha posta foto de Zé Felipe e Ana Castela juntinhos em carro: ‘Já conquistou’

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, de 48 anos, chamou atenção ao compartilhar uma foto do filho, Zé Felipe,...
Entretenimento7 horas ago

Eliezer revela data e local do casamento com Viih Tube: ‘Definimos a data!’

O influenciador Eliezer revelou nas redes sociais que ele e Viih Tube já escolheram o local e a data do...

POLÍTICA

Política4 horas ago

Universitários no Parlamento proporciona imersão no Legislativo

Maria Eduarda Guimarães Tomaz é estudante do 4º período de Direito da Faculdade Multivix. Ela participou nesta quarta-feira (15) de...
Política5 horas ago

Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire

Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Política10 horas ago

No Dia do Professor, deputados cobram valorização salarial

Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...

Esportes

Esportes1 dia ago

Brasil sofre apagão e leva virada do Japão

Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Esportes3 dias ago

Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A

Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Esportes3 dias ago

Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso

A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...

Mais Lidas da Semana