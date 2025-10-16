Palmeiras goleia Red Bull Bragantino de virada e mantém liderança isolada do Brasileirão

Em uma exibição de força e resiliência, o Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. A equipe alviverde, que saiu atrás no placar, orquestrou uma virada impressionante para registrar sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e se isolar ainda mais na ponta da tabela.

Os gols que selaram o triunfo palmeirense foram de Bruno Fuchs, Vitor Roque (duas vezes), Felipe Anderson e Flaco López. Jhon Jhon, ex-jogador do Palmeiras, havia aberto o placar de pênalti para os visitantes.

Pressão, pênalti e reação rápida

A partida começou com o Palmeiras tomando a iniciativa, com Piquerez e Vitor Roque criando as primeiras chances que exigiram defesas de Lucão. O Bragantino, no entanto, não se intimidou e respondeu com arremates de Eric Ramires e cabeçadas de Thiago Borbas e Lucas Barbosa, testando Weverton.

Aos 33 minutos, um lance capital agitou o jogo: após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para os visitantes por toque de mão de Bruno Fuchs. Jhon Jhon, com passagens pelo Palmeiras, não perdoou e abriu o placar, silenciando a torcida alviverde. Contudo, nos acréscimos do primeiro tempo, a reação palmeirense veio: em um cruzamento preciso de Maurício, Bruno Fuchs se redimiu do lance do pênalti e subiu para cabecear firme, deixando tudo igual antes do intervalo.

Segundo tempo de gols e domínio alviverde

A segunda etapa foi um show do Palmeiras, que transformou a igualdade em uma goleada incontestável. Logo aos 12 minutos, Vitor Roque aproveitou uma sobra na área após jogada de Maurício e Murilo para virar o jogo para o Verdão. A superioridade alviverde se traduziu em mais gols rapidamente. Aos 27, Felipe Anderson recebeu a bola após um corta-luz inteligente de Vitor Roque em cruzamento de Allan, e chutou forte para fazer o terceiro.

O recém-chegado da seleção argentina, Flaco López, também deixou sua marca, aproveitando um rebote do goleiro Lucão após finalização de Vitor Roque para ampliar a vantagem. Para coroar a noite, Vitor Roque, em grande fase, demonstrou toda sua habilidade aos 43 minutos, driblando a marcação dentro da área e marcando um golaço que selou a goleada de 5 a 1.

Situação na tabela

Com a vitória avassaladora, o Palmeiras solidificou sua posição na ponta da tabela, atingindo 61 pontos e a liderança isolada do Brasileirão, abrindo vantagem sobre seus concorrentes. Por outro lado, o Red Bull Bragantino permanece na nona colocação, com 36 pontos, vendo a distância para o G6 aumentar para sete pontos, complicando suas aspirações por uma vaga na Libertadores.

Próximos compromissos

O Palmeiras terá um clássico desafiador pela frente, enfrentando o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 19 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília). Já o Red Bull Bragantino buscará a reabilitação fora de casa, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 19h (de Brasília).

Fonte: Esportes