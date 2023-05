Palmeiras goleia o Grêmio e assume a liderança do Brasileirão

O Palmeiras derrotou o Grêmio por 4 a 1 na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Allianz Parque na quarta-feira (10.05). Raphael Veiga marcou dois gols, enquanto Mayke e Luan também contribuíram para a vitória do Palmeiras. Bitello fez o único gol do Grêmio. Com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança da tabela, somando 13 pontos, enquanto o Grêmio ficou em décimo, com sete pontos.

O Palmeiras enfrentará o Bragantino no próximo sábado (13), enquanto o Grêmio receberá o Fortaleza no domingo (14). O Alviverde dominou o primeiro tempo, pressionando o goleiro do Grêmio desde os primeiros minutos.

Após o cruzamento, Raphael Veiga marcou o primeiro gol do jogo aos 23 minutos. O Grêmio empatou o jogo pouco antes do fim do primeiro tempo com um belo gol de Bitello. No segundo tempo, o Palmeiras marcou três gols e garantiu a vitória.



FICHA TÉCNICA

Palmeiras 4 x 1 Grêmio

Data: Quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília).

Local: Allianz Parque – São Paulo – SP

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA) e Alex dos Santos

Arbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (VAR-FIFA)

Cartões amarelos: Zé Rafael, Piquerez (Palmeiras) ; Villasanti, Bruno Uvini, Kanemann, Gabriel Grando (Grêmio)

Gols: Raphael Veiga aos 23’/1T e aos 10’/2T, Mayke aos 22’/2T, Luan aos 27’/2T (Palmeiras); Bitello aos 46’/1T (Grêmio)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Endrick); Artur (Breno Lopes), Rony (Richard Rios) e Dudu (Bruno Tabata). Técnico: Abel Ferreira.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (André); Thomas Luciano (Gustavo Martins), Villasanti, Carballo (Galdino), Bitello e Reinaldo; Cristaldo (Zinho) e Vina (Nathan). Técnico: Renato Portaluppi.

Fonte: Esportes