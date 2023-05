Palmeiras goleia no Paraguai e cola na liderança do grupo C, na Libertadores

O Palmeiras conquistou uma vitória expressiva por 3 a 0 sobre o Cerro Porteño na quarta-feira à noite, em Assunção, no Paraguai, pela quarta rodada do Grupo C da Conmebol Libertadores, com dois gols de Arthur e um de Rony, que acabou com um jejum de 11 jogos sem marcar.

Com esse resultado, o Palmeiras está muito próximo de garantir sua vaga nas oitavas de final, precisando somar apenas mais um ponto nas próximas duas rodadas.

A equipe de Abel Ferreira aproveitou bem a vantagem numérica após a expulsão de Báez aos 14 minutos do primeiro tempo e construiu a vitória com tranquilidade.

Destaque para Arthur, artilheiro da partida, e para Rony, que além de marcar um gol, deu duas assistências.

Com nove pontos, o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo C, atrás do Bolívar no saldo de gols, enquanto Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño completam a chave com três pontos cada.

O Palmeiras agora se prepara para enfrentar o América-MG no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Fonte: Esportes