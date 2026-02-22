Connect with us

Esportes

Palmeiras goleia e garante vaga na semifinal do Paulistão 

Published

2 horas ago

on

O Palmeiras não deu chances ao Capivariano e, com uma goleada de 4 a 0 na Arena Barueri neste sábado (21.02), assegurou sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista pelo 13º ano consecutivo. O destaque da partida ficou por conta dos dois gols de Vitor Roque, da contribuição de Andreas Pereira de pênalti e do gol de Sosa, além da aguardada estreia de Jhon Arias, que já mostrou seu cartão de visitas.

A vitória não apenas garantiu a classificação do Verdão, mas também estendeu sua impressionante sequência invicta como mandante para 20 jogos.

A estreia notável de Jhon Arias

A grande expectativa do torcedor palmeirense era a estreia de Jhon Arias, recém-contratado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) do Wolverhampton, da Inglaterra. O colombiano entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo, substituindo Allan, e não demorou para influenciar o jogo. Arias demonstrou velocidade e técnica ao aplicar um corte seco em Balão dentro da área, sofrendo o pênalti que Andreas Pereira cobraria com maestria para fazer o terceiro gol palmeirense.

O jogo

O Palmeiras iniciou a partida com intensidade máxima, e a estratégia surtiu efeito rapidamente. Aos cinco minutos, Flaco López recebeu pela direita e cruzou com precisão para a segunda trave, onde Vitor Roque, após driblar o marcador, finalizou rasteiro no canto, sem chance para o goleiro Guilherme Nogueira, abrindo o placar.

O Capivariano tentou reagir, com Vinícius Popó arriscando por cima do gol e Carlos Eduardo finalizando em cima de Carlos Miguel após uma saída de bola errada da defesa alviverde. No entanto, o Palmeiras manteve o controle. Guilherme Nogueira teve trabalho para espalmar um chute forte de Flaco López, e quase viu sua meta ser vazada em um gol contra após um escanteio de Andreas Pereira.

Ainda na primeira etapa, aos 35 minutos, o Verdão ampliou. Mauricio tabelou com Piquerez na área e rolou para trás, encontrando novamente Vitor Roque. O atacante não perdoou e, de voleio, marcou seu segundo gol na partida, levando o Palmeiras para o intervalo com uma vantagem confortável.

Segundo tempo 

Na etapa final, o Palmeiras administrou a vantagem, mas sem deixar de atacar. Piquerez e Flaco López quase marcaram o terceiro, mas Guilherme Nogueira fez a defesa. A entrada de Jhon Arias injetou ainda mais ânimo na equipe. Aos 44 minutos, o colombiano protagonizou a jogada que resultou no pênalti, convertido por Andreas Pereira.

Para coroar a goleada, nos acréscimos, após um belo lançamento de Felipe Anderson, Ramóns Sosa ficou cara a cara com o goleiro, driblou-o e apenas empurrou a bola para o gol vazio, selando o 4 a 0 e a festa alviverde em Barueri.

Próximos desafios

Palmeiras aguarda a definição dos outros confrontos das quartas de final para conhecer seu adversário na semifinal, prevista para o próximo fim de semana. A definição ocorre pela pontuação acumulada das equipes no Paulistão. Para o Capivariano, a derrota significa o fim da sua jornada no torneio estadual.

O próximo compromisso do Palmeiras será pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Fluminense na quarta-feira, 25 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), novamente na Arena Barueri, pela 4ª rodada da competição nacional.

FICHA TÉCNICA
              Palmeiras 4 x 0 Capivariano
Competição Campeonato Paulista (quartas de final)
Local Arena Barueri, em Barueri (SP)
Data 21 de fevereiro de 2026 (sábado)
Horário 20h30 (de Brasília)
Público 21.531 torcedores
Renda R$ 783.161,00
Gols
  • Vitor Roque, aos 5′ do 1ºT (Palmeiras)
  • Vitor Roque, aos 35′ do 1ºT (Palmeiras)
  • Andreas Pereira, aos 46′ do 2ºT (Palmeiras)
  • Sosa, aos 48′ do 2ºT (Palmeiras)
Cartões Amarelos – Capivariano Carlos Eduardo, Diogo Mateus
Cartões Amarelos – Palmeiras Marlon Freitas
Cartões Vermelhos Nenhum
Árbitra Edina Alves Batista
Assistentes Alex Ang Ribeiro, Izabele de Oliveira
VAR Douglas Marques das Flores
Escalação – Palmeiras
Goleiro Carlos Miguel
Defensores Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez
Meio-campistas Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (Felipe Anderson) e Allan (Jhon Arias)
Atacantes Flaco López (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Sosa)
Técnico Abel Ferreira
Escalação – Capivariano
Goleiro Guilherme Nogueira
Defensores Diogo Mateus (Ricardo Cerqueira), Octávio, Wendel Lomar e Lucas Dias
Meio-campistas Bruno Silva, Thiaguinho (João Victor Balão), Ravanelli (Rodolfo) e Carlos Eduardo (Felipe Azevedo)
Atacantes Daniel Baianinho (Matheus Guilherme) e Vinícius Popó
Técnico Élio Sizenando

Fonte: Esportes

