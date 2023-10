Palmeiras goleia e está na semifinal da Libertadores Feminina

O Palmeiras bateu o Olimpia (PAR), na noite de sábado (14), pelo placar de 6 a 0 e está na semifinal da CONMEBOL Libertadores Feminina de 2023. O jogo ocorreu no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá (COL), e os gols foram anotados por Bia Zaneratto (duas vezes), Amanda Gutierres (duas vezes), Lais Estevam e Sâmia.

O time feminino tem um aproveitamento de 100% na história do torneio continental e acumula quatro vitórias em quatro jogos na disputa deste ano, além de ter 21 gols marcados e apenas três sofridos. O adversário da semifinal será o Atlético Nacional (COL), que venceu o Universidad de Chile (CHI) por 2 a 1 – esse será o segundo duelo entre as equipes, que se encontraram na terceira rodada da fase de grupos.

O jogo

As Palestrinas não tomaram conhecimento do Olimpia e começaram o jogo a todo vapor. Com nove minutos, Camilinha recebeu a bola na linha de fundo, dominou e cruzou para Bia Zaneratto, que desviou para as redes para abrir o placar para o Verdão.

Aos 18 minutos, Amanda Gutierres recebeu lançamento perfeito nas costas da zaga rival, driblou a goleira e tocou para o gol ampliando o placar em 2 a 0. Nove minutos depois, a defesa adversária só conseguiu parar Amanda com falta dentro da área. Bia Zaneratto cobrou com estilo e deixou o Palestra com uma vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo.

O Alviverde voltou para a segunda etapa com o mesmo ímpeto do tempo inicial. Aos dois minutos, a equipe esbanjou do toque de bola consciente até a bola encontrar Duda Santos, que tocou rasteiro para Lais Estevam deixar o seu na partida. Três minutos depois, foi a vez de Bruna Calderan servir Amanda Gutierres, a atacante encheu o pé e marcou o quinto do Palmeiras no duelo.

A conta do jogo foi fechada aos 31 minutos, quando Bia Zaneratto encontrou Sâmia entre duas zagueiras, mas a meio-campista teve categoria e bateu na saída da arqueira para o sexto tento da goleada palestrina.

Palmeiras Feminino: Amanda; Bruna Calderan, Poliana (Juliete), Flavia Mota e Katrine; Andressinha (Lorena Benítez), Duda Santos (Sâmia), Camilinha e Laís Estevam (Bianca); Amanda Gutierres (Letícia) e Bia Zaneratto. Técnico: Ricardo Belli.

Confira o próximo jogo e os resultados do Palmeiras na Libertadores Feminina de 2023:

Semifinal:

17/10 – 21h30 (horário de Brasília) – Palmeiras x Atlético Nacional (COL)

Local: Estádio Metropolitano de Techo

Quartas de final:

14/10 – Palmeiras 6 x 0 Olimpia-PAR

Gols: Bia Zaneratto (duas vezes), Amanda Gutierres (duas vezes), Lais Estevam e Sâmia

Primeira fase:

05/10 – Palmeiras 5 x 0 Barcelona-EQU

Gols: Poliana, Bia Zaneratto, Amanda Gutierres, Katrine e Letícia

08/10 – Palmeiras 6 x 0 Caracas-VEN

Gols: Poliana, Lais Estevam (três vezes), Duda Santos e Katrine

11/10 – Atlético Nacional-COL 3 x 4 Palmeiras

Gols: Bia Zaneratto (duas vezes), Lorena Benítez e Flavia Mota

Fonte: Esportes