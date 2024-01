Palmeiras garante vitória sobre a Inter de Limeira por 3 a 2

O Palmeiras garantiu sua primeira vitória no Paulistão de 2024. Após um empate na estreia contra o Novorizontino, o time alviverde se reabilitou ao conquistar uma vitória suada sobre a Inter de Limeira, na noite desta quarta-feira (24), no estádio Allianz Parque, por 3 a 2.

A partida começou movimentada, com as duas equipes buscando o gol desde o início. O Palmeiras abriu o placar com um belo gol de falta de Wesley, aos 19 minutos. Porém, a Inter de Limeira rapidamente empatou, graças ao gol de Roger, aos 23 minutos. O jogo seguiu equilibrado, com chances para ambos os lados, mas o empate persistiu até o final do primeiro tempo.

No segundo tempo, ambas as equipes continuaram pressionando em busca da vitória. A Inter de Limeira chegou a virar o placar, com um gol de Bruno Xavier aos 56 minutos, colocando o Palmeiras em uma situação delicada. Porém, o técnico palmeirense promoveu a entrada de Rony, que saiu do banco de reservas para mudar o rumo do jogo.

Aos 75 minutos, Rony mostrou sua qualidade e empatou o jogo para o Palmeiras, revigorando a equipe. A virada veio aos 88 minutos, quando Rony apareceu novamente e marcou o gol da vitória, levando a torcida alviverde ao delírio. Com esse resultado, o Palmeiras alcançou a marca de quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo B, enquanto a Inter de Limeira continua sem pontuar no Grupo C.

A primeira vitória no campeonato foi fundamental para o Palmeiras recuperar a confiança e manter-se na briga pela classificação. A equipe mostrou poder de reação ao buscar a virada em uma partida complicada. Já a Inter de Limeira terá que buscar a recuperação nas próximas rodadas para se manter viva na competição.

O próximo desafio do Palmeiras será contra o Botafogo-SP, fora de casa, no dia 28 de fevereiro. Enquanto isso, a Inter de Limeira enfrentará o São Paulo, também fora de casa, no dia 1º de março. O campeonato promete grandes emoções e muitas disputas acirradas ao longo da temporada.

Fonte: Esportes