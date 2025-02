Palmeiras garante vaga nas quartas do Paulistão com vitória suada 

Em um jogo emocionante e disputado, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 2, neste domingo (23.02), no Estádio José Maria de Campos Maia, e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Flaco López, Raphael Veiga e Allan marcaram os gols do Verdão, enquanto Iury Castilho e Léo Gamalho descontaram para os donos da casa.

Classificação no sufoco

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 23 pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo D, empatado em pontos com o líder São Bernardo, mas atrás nos critérios de desempate. Para confirmar a vaga, o Alviverde também precisou secar a Ponte Preta, que perdeu para o RB Bragantino e ficou de fora do mata-mata.

Jogo cheio de alternativas

O Palmeiras abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Flaco López aproveitando rebote do goleiro Alex Muralha. O Mirassol empatou ainda na primeira etapa, com um belo gol de Iury Castilho.

No início do segundo tempo, Raphael Veiga marcou um golaço de voleio e colocou o Palmeiras novamente em vantagem. O Mirassol, no entanto, não se entregou e empatou com Léo Gamalho. Quando a partida se encaminhava para o empate, Allan apareceu de cabeça para garantir a vitória e a classificação do Palmeiras.

Próximos desafios

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado, para enfrentar o São Bernardo, fora de casa, pelas quartas de final do Paulistão. No mesmo dia, o Mirassol visita o Corinthians, na Neo Química Arena. Os horários das partidas ainda não foram definidos.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 3 PALMEIRAS

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Data: 23/02/2025

Hora: às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

GOLS: Flaco López, aos 33′ do 1ºT (Palmeiras) / Iury Castilho, aos 43′ do 1ºT (Mirassol) / Raphael Veiga, aos 2′ do 2ºT (Palmeiras) / Léo Gamalho, aos 35′ do 2ºT (Mirassol) / Allan, aos 41′ do 2ºT (Palmeiras)

CARTÕES AMARELOS: Richard Ríos, aos 15′ do 1ºT (Palmeiras) / José Aldo, aos 20′ do 2ºT (Mirassol) / Empereur, aos 37′ do 2ºT (Mirassol)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Daniel Borges; José Aldo, Danielzinho, Gabriel (Clayson) e Chico Kim (Léo Gamalho); Negueba (Roni) e Iury Castilho (Matheus Davó). Técnico: Ivan Baitello

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Benedetti, Naves e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno), Raphael Veiga; Facundo Torres (Allan), Estêvão (Mayke) e Flaco López (Thalys). Técnico: Abel Ferreira

