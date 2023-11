Palmeiras faz três no Internacional e é o novo líder do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras garantiu uma vitória convincente sobre o Internacional por 3 a 0 neste sábado (11.11), na Arena Barueri, em uma partida da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Rafael, Endrick e Rony foram os responsáveis por marcar os gols.

Com esse resultado, o Palmeiras alcançou 62 pontos e assumiu temporariamente a liderança, enquanto o Internacional permaneceu na 12ª posição com 43 pontos.

No entanto, o Palmeiras pode perder a liderança ao final da rodada para o Botafogo (2º) e Grêmio (3º), ambos com 59 pontos cada.

Ambos os times entrarão em campo no domingo contra o Red Bull Bragantino e Corinthians, respectivamente.

As duas equipes só voltarão a jogar após a pausa internacional, no dia 26 de novembro, às 18h30 (horário de Brasília).

O Palmeiras enfrentará o Fortaleza na Arena Castelão, enquanto o Internacional jogará contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio.

O Palmeiras teve a primeira oportunidade do jogo com apenas três minutos. Marcos Rocha recuperou a bola, passou para Endrick, que avançou pela defesa do Internacional e chutou, obrigando Rochet a fazer uma defesa.

A equipe colorada tentou responder logo em seguida, mas a defesa do Palmeiras conseguiu cortar antes de a bola chegar em Weverton.

Aos 12 minutos, Breno Lopes arriscou de cabeça após um cruzamento de Mayke, mas mandou a bola para fora do gol do Internacional, com perigo.

Pouco depois, Endrick recebeu um passe de Piquerez, chutou rasante de longe e acertou a trave de Rochet.

O Internacional voltou a assustar a defesa do Palmeiras aos 21 minutos. Wanderson chutou de fora da área e Weverton espalmou.

No rebote, Alan Patrick tentou novamente, mas o goleiro do Palmeiras fez uma grande defesa para evitar o gol.

Dois minutos depois, o número 21 do Palmeiras teve que aparecer novamente para salvar o chute de Valencia. Por volta dos 30 minutos, o Palmeiras voltou a pressionar o gol do Internacional, mas Breno Lopes chutou fraco e facilitou a defesa de Rochet. Quatro minutos depois, Endrick passou para Breno, que novamente parou no goleiro.

Aos 37 minutos, o Palmeiras conseguiu abrir o placar com Zé Rafael. Mayke cruzou na área, Zé Rafael apareceu livre e finalizou, contando com um desvio na defesa para marcar o gol do Palmeiras.

Aos 43 minutos, Piquerez cruzou para Ríos, que finalizou de primeira, mas Rochet espalmou.

No intervalo, o técnico Abel Ferreira teve que fazer uma substituição, tirando Luan, que estava com dores, e colocando Naves em seu lugar.

Com apenas quatro minutos do segundo tempo, Alan Patrick cobrou uma falta diretamente para o gol de Weverton, que fez a defesa.

Aos 11 minutos, o Internacional levou perigo com um chute de Valencia, mas o goleiro espalmou novamente.

O Palmeiras respondeu rapidamente. Após um erro na saída de bola de Rochet, Raphael Veiga ganhou uma disputa com Johnny e tocou para Endrick, que avançou e chutou forte de fora da área para marcar o segundo gol do Palmeiras, aos 13 minutos.

O jogo permaneceu sem muitas chances até os 42 minutos, quando o Palmeiras marcou o terceiro gol. Vanderlan avançou bem pela esquerda, driblou a marcação e deixou Rony na cara do gol, para que o camisa 10 fizesse o terceiro gol e garantisse a vitória do Palmeiras.

Fonte: Esportes