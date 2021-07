Palmeiras faz treino tático na véspera do confronto com o Fluminense

Na primeira parte, o treinador e sua comissão técnica separaram duas equipes para um trabalho específico. Na segunda metade, os atletas que apresentam maior desgaste no monitoramento da fisiologia deixaram a atividade e os demais permaneceram para um treino técnico em campo reduzido. Para fechar, os batedores ensaiaram cobranças de falta.

No campo ao lado, o zagueiro Luan e o atacante Rony realizaram atividades de transição física acompanhados de membros do Núcleo de Saúde e Performance. O atacante Luiz Adriano, em tratamento de um edema no joelho direito, cumpriu seu cronograma individual com atividades na parte interna e externa do centro de excelência.

Líder do Brasileirão, o Palmeiras acumula seis vitórias seguidas na competição: Bahia (3×2 em casa), Internacional (2×1 fora), Sport (1×0 fora), Grêmio (2×0 em casa), Santos (2×0 em casa) e Atlético-GO (3×0 fora). O clube tem 28 pontos, com três de vantagem sobre o vice-líder, e está invicto como mandante (88,89% de aproveitamento, com cinco vitórias e um empate no Allianz Parque).