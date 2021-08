Palmeiras faz atividades técnicas e táticas na visando a decisão pelas quartas da Libertadores

Em uma atividade técnica e tática, os jogadores foram divididos em três times para um trabalho de transição com toques limitados na bola até o gol adversário. Os atletas com maior desgaste fizeram um complemento físico e deixaram o campo, enquanto os demais permaneceram para um treino de enfrentamento em campo reduzido em dois times de 11.

Ao término do trabalho, os cobradores do elenco praticaram cobranças de faltas e pênaltis. Assim como neste de domingo (15), o atacante Luiz Adriano treinou normalmente com os companheiros – ele havia desfalcado a equipe contra o Atlético-MG em razão de um trauma no joelho direito.

O goleiro Vinicius Silvestre deu início ao processo de transição física e realizou atividades em campo com membros do Núcleo de Saúde e Performance e os preparadores da posição. Já o lateral-esquerdo Jorge seguiu seu cronograma de recondicionamento com trabalhos à parte no gramado.

Atual campeão continental, o Palmeiras é o time brasileiro com mais triunfos no geral na Libertadores (115), em casa (74) e fora (44); e o que mais fez gols no cômputo geral (385), como mandante (230) e como visitante (155).