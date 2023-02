Palmeiras estreia com goleada no Brasileiro Feminino

o Palmeiras goleou o Real Ariquemes pelo placar de 9 a 0 neste domingo (26), no Allianz Parque. A zagueira Poliana, as meias Duda Santos e Andressinha, as atacante Laís Estevam, Bia Zaneratto, Yamila Rodríguez (duas vezes) e Letícia Ferreira balançaram as redes – o segundo da partida gol foi contra.

Na segunda rodada do campeonato nacional, as Palestrinas enfrentam o Real Brasília no próximo domingo (05), às 15h, no Estádio Ciro Machado (Defelê), em Brasília, no Distrito Federal.

Para a nova temporada, o Alviverde conta, até aqui, com 15 novos reforços: as goleiras Alicia Bobadilla e Kate Tapia; as zagueiras Flávia Mota, Ingrid Sorriso e Sassá; as laterais Juliete e Vitoria, as meias Bárbara, Lorena Benítez, Ramona Martínez e Rosa Miño e as atacantes Amanda Gutierres, Laís Estevam, Letícia Ferreira e Yamila Rodríguez. Além das caras novas, a goleira Amanda, a zagueira Poliana, as laterais Bruna Calderan e Katrine, as meias Andressinha, Camilinha, Duda Santos, Dudinha, Juliana e Sâmia e as atacantes Bia Zaneratto e Chú Santos permaneceram no clube.

O jogo

O Palmeiras iniciou a partida no campo de ataque e o primeiro escanteio surgiu logo aos dois minutos. A atacante Bia Zaneratto cobrou e a bola ficou com a goleira.

Aos seis minutos, em outra cobrança de escanteio, Andressinha mandou a bola na área, a goleira deu o rebote e Laís finalizou para marcar o seu primeiro tento com a camisa alviverde.

Com o jogo dominado pelas Palestrinas e sem nenhuma chance para o Real Ariquemes, o Verdão continuou encontrando espaços no campo de ataque. Em cobrança de falta, Duda Santos mandou direto e a goleira fez a defesa, aos 24.

Na volta para o segundo tempo, Kate Tapia fez uma grande defesa. Na sequência, aos seis minutos, Laís carregou pelo lado direito, cruzou e a jogadora adversária mandou a bola para o fundo das redes.

Aos 24, Duda Santos recebeu de Yamila Rodríguez e, de biquinho, marcou o terceiro gol alviverde da partida. Dois minutos depois, Poliana recebeu dentro da área, se livrou das marcadoras com dribles curtos e mandou uma bomba para o fundo das redes.

Seguindo o ritmo de pressão, aos 29, Yamila manda para Bia dominar na área e fazer o quinto gol das Palestrinas. Aos 38, Yamila também deixou o dela na partida e primeiro com a camisa alviverde, após bate e rebate dentro da área.

Em cobrança de falta, aos 35, Andressinha mandou de fora da área, a bola bateu no travessão e entrou. Aos 46, Yamila cobrou falta pelo lado esquerdo e mandou o segundo dela no duelo. Nos acréscimos, aos 47, Letícia Ferreira balançou as redes pela primeira vez vestindo o manto alviverde.

Palmeiras Feminino: Kate Tapia, Bruna Calderan (Flávia), Poliana, Sorriso, Katrine (Juliete), Duda Santos, Amanda Gutierres (Letícia Ferreira), Camilinha (Lorena Benítez), Bia Zaneratto, Andressinha e Laís Estevam (Yamila Rodríguez). Técnica: Vanessa Fernanda.

Confira as informações dos jogos das Palestrinas pela primeira fase do Brasileiro Feminino:

26/02 – Palmeiras 9 x 0 Real Ariquemes – Allianz Parque

Gols: Laís Estevam, contra, Duda Santos, Poliana, Bia Zaneratto, Yamila Rodríguez (duas vezes), Andressinha e Letícia Ferreira

05/03 – 15h – Real Brasília x Palmeiras – Ciro Machado

10/03 – 21h30 – Avaí/Kindermann x Palmeiras – Ressacada

18/03 – 11h – Palmeiras x Bahia – Jayme Cintra

27/03 – 20h – Santos x Palmeiras – Vila Belmiro

01/04 – 11h – Palmeiras x Ceará – Jayme Cintra

17/04 – 20h – Corinthians x Palmeiras – a definir

23/04 – 11h – Palmeiras x Atlético-MG – Jayme Cintra

29/04 – 11h – Palmeiras x São Paulo – Allianz Parque

06/05 – 11h – Internacional x Palmeiras – Beira-Rio

14/05 – a definir – Palmeiras x Cruzeiro – a definir

21/05 – a definir – Palmeiras x Ferroviária – a definir

28/05 – a definir – Flamengo x Palmeiras – a definir

04/06 – a definir – Palmeiras x Grêmio – a definir

11/06 – a definir – Athletico-PR x Palmeiras – a definir

