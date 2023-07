Palmeiras está pronto para encarar o São Paulo pela Copa do Brasil

O Palmeiras realizou na manhã desta terça-feira (04), na Academia de Futebol, mais um treino em preparação ao confronto com o São Paulo, na quarta (05), às 19h30, no estádio do Morumbi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogadores ensaiaram construções de jogadas, cruzamentos e finalizações, entre outros fundamentos. Na sequência, houve uma atividade tática e um recreativo.

O lateral-direito Mayke, atleta do elenco com a maior sequência de partidas atualmente (18 jogos consecutivos), valorizou o trabalho feito na semana e lembrou que será apenas a primeira parte da decisão – na quinta que vem, o duelo será no Allianz Parque, às 20h.

“Os últimos resultados não foram os que queríamos, mas acontece. Para mudar essa chave, é trabalhar bastante. Estamos preparados para fazer um grande jogo, é quartas de final da Copa do Brasil, sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Estamos preparados, trabalhamos bastante para poder chegar lá e fazer um grande jogo. São 180 minutos, estamos focados para isso. Se Deus quiser, vamos lá para fazer um bom resultado”, afirmou o camisa 12 alviverde, que soma 228 partidas e seis gols pelo clube, sendo 28 embates e uma bola na rede na atual temporada.

Mayke enfatizou que o plano é pensar também no jogo seguinte. “O professor Abel trabalha isso com a gente, sempre toca nessa tecla. Nós temos de saber disso: é um jogo de 180 minutos. Vamos procurar fazer um grande resultado no primeiro jogo, é muito importante. Vamos focados porque sabemos como é difícil jogar lá fora de casa”, disse.

Apesar de não contar com a Família Palmeiras no estádio rival, o atleta de 30 anos enalteceu a conexão à distância com a torcida. “Sabemos que a torcida vai nos apoiar pela TV e onde eles estiverem. Quando entramos em campo, esquecemos tudo em volta, focamos no jogo. Isso é o mais importante, trabalhamos o nosso mental para isso. Tenho certeza de que vamos lá buscar um grande resultado para, aí sim, podermos trazer o jogo para o Allianz Parque, onde somos muito fortes com a nossa torcida, e sairmos classificados”, concluiu.

O Palmeiras não perde há dez clássicos estaduais (são seis vitórias e quatro empates nos duelos mais recentes com Corinthians, São Paulo e Santos) e, nos últimos 15 jogos contra os rivais paulistas, foi apenas uma derrota, com dez vitórias e quatro empates. Invicto há quatro partidas contra o São Paulo, o Verdão busca triunfar duas vezes consecutivas sobre o rival no Morumbi após 20 anos (entre 2000 a 2002, venceu três vezes seguidas o Choque-Rei na casa tricolor). Neste ano, no único Choque-Rei no Morumbi, vitória palestrina por 2 a 0.

Além disso, sem sofrer gols do São Paulo há três partidas, o Palmeiras pode repetir seu recorde de baliza a zero em sequência contra o rival (em 1972, entre 1995 e 1996 e entre 2018 e 2019, o Verdão ficou quatro vezes seguidas sem ser vazado em Choque-Rei).

No Morumbi, independentemente do adversário, o Palmeiras atingiu retrospecto positivo de 122 vitórias contra 119 derrotas graças aos três triunfos nos três jogos que disputou no estádio neste ano: 3 a 1 sobre o Santos, pelo Paulista 2023, 2 a 1 sobre o Cerro Porteño-PAR, pela Libertadores 2023, e 2 a 0 sobre o São Paulo, pelo Brasileiro 2023.

Em caso de triunfo nesta quarta-feira, o Verdão repetirá as maiores séries de vitórias de sua história no Morumbi (o Maior Campeão do Brasil venceu quatro partidas consecutivas no estádio tricolor em 1969, 1983 e, por último, entre 1998 e 1999).

Tetracampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras pode ainda completar 100 vitórias na história da competição, alcançando o Vasco na terceira posição e ficando atrás apenas de Flamengo, com 119, e Grêmio, com 112.

Fonte: Esportes