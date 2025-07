Palmeiras enfrenta Chelsea com quinta escalação diferente na Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras terá um verdadeiro quebra-cabeça para montar sua equipe no confronto decisivo contra o Chelsea, nesta sexta-feira, a partir das 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Com uma série de desfalques por lesão e suspensão, o técnico Abel Ferreira será obrigado a promover a quinta escalação diferente do Verdão nesta edição da Copa do Mundo de Clubes.

A situação do elenco ficou ainda mais desafiadora após o último jogo, com as perdas de Murilo, lesionado na coxa esquerda, e do capitão Gustavo Gómez, suspenso após receber o segundo cartão amarelo. O lateral Piquerez também segue afastado por lesão, engrossando a lista de ausências importantes.

Em entrevista concedida nesta quinta-feira na Filadélfia, Abel Ferreira indicou as mudanças que deve fazer. A lateral esquerda, que seria de Piquerez, deve ser ocupada por Vanderlan. O treinador português destacou a oportunidade para o jovem da base, traçando um paralelo com o atacante Pedro Neto, do Chelsea.

“São dois jogadores muito rápidos, um mais técnico e outro mais defensivo que é o Vanderlan. Ele tem, amanhã, um belo desafio, uma bela oportunidade para mostrar toda sua qualidade e que tenha confiança nele como eu e os colegas. Que ele dê o melhor dele, só isso que peço, nada mais”, afirmou Abel.

Na zaga, a ausência de Murilo e, principalmente, de Gustavo Gómez abre espaço para a dupla Bruno Fuchs e Micael. Fuchs já havia atuado ao lado de Gómez na partida anterior contra o Botafogo. Micael, por sua vez, terá a chance de formar a dupla titular, à frente de jovens como Benedetti e Naves.

A braçadeira de capitão também terá um novo dono. Abel Ferreira revelou que o goleiro Weverton será o líder em campo, apesar de sua preferência por não delegar essa função a um arqueiro devido à movimentação em campo.

“Nosso capitão tem sido o Gómez. É uma oportunidade para o Fuchs e Micael poderem mostrar suas lideranças. Temos nosso capitão, eu que por norma não gosto de dar a braçadeira ao goleiro porque quando ele tem que falar com o árbitro ele tem que se deslocar. Mas, amanhã nosso capitão será o Weverton. Ele é nosso número um, mas no jogo não gosto de dar a braçadeira a ele”, explicou o técnico.

Apesar dos desafios impostos pelos desfalques, Abel Ferreira vê a situação como uma chance para o grupo demonstrar sua força e capacidade de adaptação. “É uma oportunidade para nós como equipe assumirmos, nos mostrarmos, porque a vida é feita disso: de oportunidades. Na ausência de um, outro se levanta e tem que se impor e liderar e isso que vamos fazer amanhã”, concluiu.

O vencedor do confronto entre Palmeiras e Chelsea enfrentará quem se classificar da partida entre Fluminense e Al Hilal, em busca de uma vaga na próxima fase da competição.

