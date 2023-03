Palmeiras encerra primeira fase como líder geral e único invicto do Paulistão

Desde 2017, quando o Campeonato Paulista passou a ser disputado no atual formato (12 jogos pela primeira fase, com 16 clubes divididos em quatro grupos), o Palmeiras é o único clube que terminou a primeira fase da competição de forma invicta: primeiro, em 2022 – quando, aliás, registrou a melhor campanha de uma primeira fase deste atual formato, com 30 pontos – e, agora, em 2023, pela 12ª rodada, neste domingo (05.03), contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), o empate sem gols fez com que o time repetisse esse recorde e, outra vez, encerrasse esta jornada conhecer derrota.

Com oito vitórias, quatro empates, 18 gols marcados e cinco sofridos, o Verdão registra números de liderança nos principais aspectos levando em conta a edição atual. Na classificação geral, é o time que mais pontuou na primeira fase (28), seguido do São Bernardo (27); o que mais acumulou vitórias (8, ao lado do São Bernardo); o que menos perdeu (invicto, seguido de São Bernardo e Corinthians, derrotados duas vezes); o quarto que mais fez gols (18, atrás só de Corinthians, 19, São Paulo, 20, e São Bernardo, 21); o que menos gols sofreu (5, seguido do São Bernardo, 9); e é o dono do melhor saldo de gols: 13 (18 marcados e cinco sofridos), seguido do São Bernardo, com 12 (fez 21 e foi vazado 9 vezes).

Desta forma, o Maior Campeão do Brasil vem dando sequência ao status de protagonista da competição estadual como tem feito nos últimos anos. Campeão em 2020 e 2022 e vice em 2015, 2018 e 2021, o Verdão não fica fora da semi desde 2014: chegou a essa etapa da competição em 2014, 2016, 2017 e 2019.

Além disso, novamente dono da melhor defesa da primeira fase (hoje garantida, com apenas cinco gols sofridos), o Verdão, desde 2017, só não registrou esse recorde em 2021. Além disso, o clube alviverde é o que aparece por mais vezes dentre os primeiros colocados no geral da história da competição Estadual, isso porque, com 24 títulos e 27 vices, foram, portanto, 51 edições nas duas primeiras posições (mesmo número do Corinthians, campeão 30 vezes e vice 21). Então, somando as duas edições extras do Paulista, disputadas em 1926 e 1938 e vencidas pelo Palestra Italia, o Verdão assume a ponta isolada com 53 contra 52 do Corinthians, vice em 1938.

E diante do Guarani, o Palmeiras engrandeceu o seu histórico vencedor contra este tradicional adversário. Especificamente pelo Campeonato Paulista, agora são cinco jogos invictos sequenciais, com quatro vitórias e um empate (o de hoje). Os duelos anteriores dessa série aconteceram em 2013, quando venceu por 4 a 1, no Pacaembu (gols de Léo Gago, Vílson, Charles e Ronny); depois, em 2020, vitória por 1 a 0, no Allianz Parque (gol de Dudu); em 2021, triunfo por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa (gols de Mateus Ludke, contra, e Willian Bigode); e em 2022, outro resultado positivo, desta vez por 2 a 0, no Allianz – gols de Scarpa e Wesley. O último revés para o time campineiro na competição aconteceu pelo Estadual de 2012, por 3 a 2, no Brinco de Ouro da Princesa.

Vale lembrar que o Guarani é o time do interior paulista que o Palmeiras mais vezes enfrentou na história, com 192 jogos registrados em 106 anos desde o primeiro embate – em número de confrontos, este é o quinto adversário mais recorrente do Verdão, atrás só da Portuguesa (4º clube mais vezes enfrentado, com 265 duelos), do São Paulo (3º, 334 jogos), do Santos (2º, 347 partidas), e do Corinthians, adversário mais frequente do Alviverde (385 jogos). O retrospecto contra o Bugre é favorável ao Verdão: 98 vitórias, 49 empates e 45 derrotas, com 329 gols marcados e 206 sofridos. Somente pelo Paulistão, a vantagem palmeirense se mantém, com 69 vitórias, 37 empates e 24 reveses em um total de 129 confrontos (234 gols do Palestra contra 134 da equipe campineira).

Fundado em 2 de abril de 1911, o Guarani é um dos primeiros clubes a ter cruzado os caminhos do Palmeiras, fundado em 1914. O primeiro duelo entre as equipes aconteceu em 12 de novembro de 1916 e, para que se tenha uma ideia, o Verdão, à época Palestra Italia, havia entrado em campo por apenas 27 vezes até aquele jogo contra o Guarani (portanto, o 28° de sua história). A primeira partida contra o time bugrino foi um amistoso disputado em 12/11/1916 que terminou empatado sem gols. O duelo, no entanto, está na história do Palmeiras pela estreia de um franzino garoto de apenas 17 anos ainda incompletos: Heitor Marcelino Domingues, que viria a se tornar o maior artilheiro do Palmeiras, com 323 gols em 357 jogos entre 1916 e 1931.

Já levando em conta o palco do duelo desta tarde, o Palmeiras, antes desse duelo, vinha de quatro vitórias seguidas na cidade de Campinas e, agora, chega a cinco jogos invictos no terceiro município mais populoso de São Paulo. . Aliás, a Princesa do Oeste, como também é conhecido o município campineiro, é a quarta cidade mais visitada pelo Palmeiras em todos os tempos (175 vezes), atrás só dos distritos de Santos (197), Rio de Janeiro (237) e, é claro, a própria capital (3.633).

Em Campinas, inclusive, o Palmeiras já jogou em diversos estádios (Brinco, Moisés Lucarelli, Pastinho etc.), mas, especificamente no palco do jogo deste domingo, o Brinco de Ouro da Princesa, o Verdão ostenta números equilibrados: 78 jogos, 26 vitórias, 22 empates, 30 derrotas, 102 gols marcados e 102 gols sofridos. Pelo Paulistão, porém, o Verdão leva vantagem atuando na cancha que ele próprio inaugurou: pelo Estadual, foram 56 jogos, com 21 vitórias, 20 empates e 15 derrotas (balançou as redes adversárias 81 vezes contra 69 tentos que sofreu).

O Palmeiras foi o clube escolhido pelo Guarani para inaugurar seu estádio em um duelo amistoso no dia 31 de maio de 1953. O Fluminense, do Rio, também foi outro adversário escolhido pela equipe bugrina para as solenidades de inauguração, mas como segundo adversário a ser enfrentado, mas, por motivo de forte chuva no dia da primeira partida, em 31 de maio de 1953 (entre Guarani e Palmeiras), a maioria dessas solenidades de inauguração foram transferidas para a partida contra o Fluminense, disputada em 4 de junho, com vitória do clube visitante por 1 a 0.

Fonte: Agência Esporte