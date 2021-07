Palmeiras encerra preparação para jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

O Palmeiras treinou na tarde desta terça-feira (20), na Academia de Futebol, e deu sequência à preparação para enfrentar a Universidad Católica-CHI nesta quarta-feira (21), às 19h15, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2021. O Verdão venceu a partida de ida por 1 a 0, no Chile, com gol marcado por Raphael Veiga.

O treinador Abel Ferreira e sua comissão comandaram trabalhos técnicos e táticos. De início, separados em dois times, o elenco realizou uma atividade de posse de bola utilizando toda a extensão do gramado. Em seguida, o segundo exercício deu ênfase às transições com apoio até o cruzamento e finalização. Alguns atletas ainda praticaram pênaltis e faltas.

“É sempre muito difícil jogar contra a Católica no Chile e conseguimos um excelente resultado. Sabemos que eles vão jogar de igual para igual aqui, então precisamos manter o foco no que temos de fazer do começo ao fim. É um estilo de jogo diferente do Campeonato Brasileiro, temos de ter atenção porque é uma equipe muito qualificada”, comentou o meia Gustavo Scarpa.

O zagueiro Luan (edema na panturrilha direita) e o atacante Rony (lesão no adutor da coxa esquerda) cumpriram seus cronogramas de recuperação junto ao Núcleo de Saúde e Performance, assim como o atacante Luiz Adriano (edema no joelho direito). O meio-campista Matheus Fernandes, que faz trabalhos de pré-temporada, realizou um treino físico à parte acompanhado dos preparadores.

O Verdão é o clube brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores, com 114, seguido pelo Grêmio, que tem 108. O triunfo diante da Universidad Católica na última quarta (14) garantiu ao time o recorde isolado de invencibilidade fora de casa na competição: são 13 partidas (dez vitórias e três empates entre 2020 e 2021), superando o River Plate (12 jogos entre 2018 e 2019).