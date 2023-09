Palmeiras encerra preparação para encarar o Goiás pelo Brasileirão

Com o zagueiro Gustavo Gómez de volta da Seleção Paraguaia, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (14), na Academia de Futebol, em sequência à preparação para o confronto com o Goiás, na sexta-feira (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após uma sessão de vídeo no auditório do centro de excelência, o elenco foi a campo para um trabalho tático posicional com ações específicas de ataque e defesa traçadas pela comissão. Gómez participou de todo o treino no campo, assim como Raphael Veiga, Piquerez e Richard Ríos, que retornaram da Data FIFA na quarta-feira (13).

O lateral-esquerdo começou entre os titulares nos dois jogos disputados pelo Uruguai no início das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra Chile e Equador. Caso entre em campo contra o Goiás, Piquerez alcançará a 11ª posição do ranking de estrangeiros com mais partidas pelo Palmeiras na história (soma 110 duelos contra 111 do boliviano Aragonés).

“Foi bom demais (o período com a Seleção do Uruguai). Fizemos uma boa estreia, ganhamos o primeiro jogo jogando bem (3 a 1 sobre o Chile). No segundo, na altitude, eles estão acostumados, foi mais difícil (2 a 1 para o Equador). Pessoalmente, fico feliz de poder jogar, de ganhar minutagem, e amanhã temos um grande jogo em casa”, disse o camisa 22.

Piquerez acredita ser possível recuperar o conteúdo tático trabalhado pelo clube nos últimos dias. “Hoje foi um treino mais analítico, estamos acostumados. O Abel sempre nos pede para fazermos o mesmo, mas melhor. Então nós, que estávamos representando nosso país, sabemos o que temos que fazer. Hoje, fizemos um bom treino e estamos preparados para amanhã”, destacou.

O Palmeiras está invicto há três jogos contra o Goiás (um empate e duas vitórias nos dois encontros mais recentes). No primeiro turno, a equipe goleou o rival por 5 a 0, com gols de Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu. O Verdão ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 41 pontos, dez a menos que o líder Botafogo.

“Respeitamos o Goiás, pois dentro de jogo não tem favorito. Cada jogo é especial, diferente. Temos de entrar ligados para fazer um bom jogo, poder somar mais três pontos e também servir de preparação. Esse mês é muito importante para nós, teremos jogos importantes, contra Goiás e Grêmio, que vem na parte de cima da tabela, e a semifinal da Libertadores contra o Boca, sem dúvida o jogo mais importante. Temos de chegar 100%”, finalizou o uruguaio.

