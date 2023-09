Palmeiras encerra preparação para encarar o Boca Juniors na Argentina

O Palmeiras treinou na tarde desta quarta-feira (27), no estádio do San Lorenzo, em Buenos Aires (ARG), e encerrou a preparação para enfrentar o Boca Juniors-ARG, na quinta-feira (28), às 21h30, no Estádio La Bombonera, pela partida de ida da semifinal da CONMEBOL Libertadores. O técnico Abel Ferreira trabalhou movimentações táticas e, na sequência, um recreativo.

Maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, o atacante Rony está a um gol de alcançar a 5ª posição do ranking de maiores goleadores brasileiros na história da competição (possui 21 bolas na rede, ao lado de Jairzinho e de Célio Taveira, e logo atrás de Bruno Henrique, do Flamengo, com 22) – completam o ranking: Fred e Palhinha (3º, com 25), Luizão (2º, com 29) e Gabriel Barbosa, do Flamengo (1º, com 31).

“Com certeza, será um jogo difícil. A atmosfera da torcida contagia os jogadores. Já tive o privilégio de jogar nesse estádio com o Athletico-PR. Como o Abel falou, um grande evento, um grande jogo. Todos devem parar para assistir porque deve ser um jogo muito legal, duas grandes equipes querendo vencer. Temos um time cascudo, que sabe como jogar esse tipo de jogo. Estamos muito focados para fazer uma grande partida e conquistar um grande resultado, que é o nosso intuito aqui”, afirmou o camisa 10.

Rony também destacou a importância de ter tido uma semana de apronto para o duelo na Argentina. “É uma sequência muito grande de jogos, e agora foi uma semana boa para trabalhar. Pudemos ajustar o que precisávamos para não cometer erros de jogos anteriores. Nosso time está muito focado e concentrado para fazer uma grande partida e esperamos estar em uma boa noite para buscar o resultado positivo”, disse.

Disputando as semifinais da Libertadores pela 11ª vez (recorde absoluto entre os brasileiros), sendo a quarta consecutiva (recorde entre os brasileiros ao lado do Santos, de Pelé, entre 1962 e 1965), o Palmeiras busca uma vaga na final pela sétima vez (o que o tornaria recordista isolado entre os brasileiros, pois hoje está empatado com o São Paulo), sendo a terceira nas últimas quatro edições (que seria um recorde geral desde a implantação da final única, em 2019, ao lado do Flamengo).

Na quinta (28), o Maior Campeão do Brasil pode se isolar na quarta posição dos clubes com mais vitórias como visitante na Libertadores: tem as mesmas 52 do Peñarol-URU, atrás só de Boca Juniors-ARG e River Plate-ARG, ambos com 59, e do Nacional-URU, com 61. Em média, o Verdão registra o segundo melhor desempenho como visitante na história da competição: 45,22% (52 vitórias em 115 jogos), atrás só do Argentinos Juniors-ARG, com 50,00% (10 em 20 jogos).

Aliás, nos últimos 28 jogos fora de casa na Libertadores (26 como visitante e duas finais em campo neutro), o Palmeiras perdeu apenas dois (um em 2022 e um em 2023), somando 20 vitórias e seis empates. Neste período, o Maior Campeão do Brasil estabeleceu o recorde de invencibilidade como visitante na história da competição, com 20 jogos entre 2019 e 2022, e o recorde de invencibilidade fora de casa, com 22.