Palmeiras encerra preparação para confronto decisivo da 1ª fase do Paulistão

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (04.03), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para enfrentar o Guarani, domingo (05), às 16h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Após assistirem a um vídeo no auditório do centro de excelência, os jogadores realizaram atividades técnicas e recreativas no campo.

O Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas contra o Guarani pelo Campeonato Paulista: 4 a 1 no Pacaembu, em 2013; 1 a 0 no Allianz Parque, em 2020; 2 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa, em 2021; e 2 a 0 no Allianz Parque, em 2022. O Guarani é o time do interior paulista que o Verdão mais vezes enfrentou na história: 191 jogos, 98 vitórias, 48 empates, 45 derrotas, 329 gols marcados e 206 gols sofridos.

Verdão e São Bernardo disputam a primeira posição do Grupo D, que garante a vantagem do mando de campo nas quartas de final – o time do ABC tem um ponto a menos. Único invicto no Paulista, o Palmeiras é o time de melhor campanha no geral (27 pontos), mais vitórias (oito, ao lado do São Bernardo), menos gols sofridos (cinco) e melhor saldo de gols (13, ao lado do São Bernardo).

Convocado para a Seleção, coordenador científico do clube celebra oportunidade

Weverton, Raphael Veiga e Rony não serão os únicos representantes do Palmeiras no amistoso da Seleção Brasileira contra Marrocos, no dia 25 de março, em Tânger (MAR). Também convocado pela CBF nesta sexta-feira (03), o coordenador científico do clube, Daniel Gonçalves, será o quarto palestrino na delegação brasileira que viaja ao Marrocos.

“É realmente a realização de um sonho, objetivo de todo profissional que trabalha com excelência no futebol brasileiro. Farei parte da preparação física e performance, juntamente ao Léo Cupertino, que é o preparador físico do Ramon Menezes na Seleção Sub-20. Agradeço ao convite realizado por eles, para que eu pudesse integrar essa convocação, e à CBF de me propiciar essa grande oportunidade”, afirmou Daniel Gonçalves.

Segundo o coordenador, encontrar três jogadores do clube na Seleção ajudará na adaptação e no trabalho desenvolvido neste início do ciclo brasileiro para a próxima Copa do Mundo. “São atletas que admiramos no trabalho cotidiano no Palmeiras, então poder conviver com eles em ambiente de Seleção Brasileira, com outros grandes atletas do cenário internacional, creio que será enriquecedor”, completou.

“Mesmo sendo um curto espaço de tempo, nove dias de convocação, um jogo, espero auxiliar no processo de preparação para o jogo em questões que já realizamos no clube. Mais uma vez, muito feliz pela oportunidade de vestir a amarelinha e conviver com grandes atletas”, finalizou Daniel, que está no Palmeiras desde o início de 2020.

Na Copa do Mundo do Qatar, disputada no ano passado, o Palmeiras teve outros dois representantes além do goleiro Weverton: o massagista Serginho, que também foi à Copa da Rússia, e o analista de mercado Lucas Oliveira, que atuou como um dos observadores técnicos da comissão no Mundial.

Fonte: Agência Esporte