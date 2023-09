Palmeiras empata na Argentina e vaga para final está aberta

Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Boca Juniors-ARG, nesta quinta-feira (28), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), pela partida de ida da semifinal da CONMEBOL Libertadores.

Este foi o 26º jogo entre as equipes na história, com oito vitórias alviverdes e quatro vitórias xeneizes, além de 14 empates. Na Argentina, são 11 duelos, também com vantagem palmeirense: três vitórias, seis empates e duas derrotas. Pela Libertadores, também são 11 duelos, com duas vitórias para cada ladoe sete empates.

Nos últimos 29 jogos fora de casa na Libertadores (27 como visitante e duas finais em campo neutro), o Verdão perdeu apenas dois (um em 2022 e um em 2023), somando 20 vitórias e sete empates.

Neste período, o Maior Campeão do Brasil estabeleceu o recorde de invencibilidade como visitante na história da competição, com 20 jogos entre 2019 e 2022, e o recorde de invencibilidade fora de casa, com 22.

Disputando as semifinais da Libertadores pela 11ª vez (recorde absoluto entre os brasileiros), sendo a quarta consecutiva (recorde entre os brasileiros ao lado do Santos, de Pelé, entre 1962 e 1965), o Palmeiras busca uma vaga na final pela sétima vez (o que o tornaria recordista isolado entre os brasileiros, pois hoje está empatado com o São Paulo), sendo a terceira nas últimas quatro edições (que seria um recorde geral desde a implantação da final única, em 2019, ao lado do Flamengo).

O segundo e decisivo encontro com o Boca Juniors-ARG ocorrerá na próxima quinta (05), às 21h30, no Allianz Parque.

Fonte: Esportes