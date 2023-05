Palmeiras empata com o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão; veja coletiva do Abel

Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado (13), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro – com o resultado, o Verdão chegou aos 14 pontos conquistados na competição nacional. Após o confronto, o técnico Abel Ferreira avaliou o rendimento do Alviverde.

“Desde que eu cheguei aqui, os jogos contra o Bragantino são sempre difíceis. Realmente nos dificultou, mas nós colocamos 22 bolas na zona do gol, duas bolas na trave, e o nosso adversário fez mais uma vez um gol de fora da área mágico. Hoje pecamos um pouco no último terço, mas fisicamente estivemos bem”, declarou o treinador.

Confira abaixo a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira:

