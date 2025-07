Palmeiras empata com Mirassol e perde chance de retornar ao G4 do Brasileirão

O Palmeiras iniciou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro com um tropeço, empatando em 1 a 1 com o Mirassol na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. Facundo Torres marcou para o alviverde, mas Chico da Costa garantiu a igualdade para a equipe visitante. O resultado impede o retorno do Verdão ao G4, que agora ocupa a quinta posição, com 23 pontos. O Mirassol, por sua vez, está em décimo lugar, com 18.

A partida marcou a estreia do recém-contratado Ramón Sosa, que entrou no segundo tempo. O time de Abel Ferreira agora volta a campo no próximo domingo (21), às 17h30 (de Brasília), novamente no Allianz Parque, para enfrentar o Atlético-MG. Já o Mirassol recebe o Santos no sábado (20), às 18h30.

Primeiro tempo: pressão alviverde e goleiro inspirado

O Mirassol começou o jogo com posse de bola, mas foi o Palmeiras quem criou as primeiras chances de perigo. Aos oito minutos, Felipe Anderson exigiu boa defesa de Walter. Pouco depois, aos 15, Vitor Roque desperdiçou uma oportunidade clara após erro na saída de bola do goleiro adversário. O Mirassol respondeu com Lucas Ramón e Alesson, que quase abriram o placar.

O Verdão seguiu pressionando. Aos 24 minutos, Felipe Anderson e Facundo Torres construíram jogada que terminou em chute de Raphael Veiga para fora. O goleiro Walter foi o grande nome da primeira etapa, realizando defesas importantes em cabeceios de Gustavo Gómez e Richard Ríos, além de um chute de Piquerez nos minutos finais, mantendo o placar zerado.

Segundo tempo: gol, empate e frustração

A etapa final começou com o Palmeiras mantendo a intensidade. Piquerez arriscou de longe, e a pressão surtiu efeito aos 12 minutos. Richard Ríos cruzou pela direita, a defesa não afastou, e Raphael Veiga ajeitou de calcanhar para Facundo Torres, que finalizou. A bola desviou em João Victor e estufou as redes, abrindo o placar para o Palmeiras.

No entanto, a vantagem durou pouco. Aos 26 minutos, o Mirassol buscou o empate. Em uma cobrança de falta, Danielzinho acionou Neto Moura, que mandou na área para Jemmes. O zagueiro ajeitou para o meio, e Chico da Costaempurrou para o gol, igualando o marcador.

Nos minutos finais, o Palmeiras tentou o gol da vitória, com Allan e outras investidas, mas encontrou um Mirassol bem postado defensivamente e não conseguiu ser efetivo nas finalizações, consolidando o empate em 1 a 1.

Próximos confrontos

O Palmeiras terá um duelo complicado contra o Atlético-MG no próximo domingo, buscando se reabilitar no Campeonato Brasileiro. O Mirassol, por sua vez, tentará manter o bom momento diante do Santos em seu domínio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1X1 MIRASSOL

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 16 de julho de 2025, quarta-feira

Hora: às 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Público: 38.896 torcedores

Renda: R$ 2.115.948,15

Cartões amarelos: Flaco López (Palmeiras); Yago Felipe, Neto Moura e Danielzinho (Mirassol)

Gols: Facundo Torres, aos 9′ do 2°T (Palmeiras); Chico da Costa, aos 26′ do 2°T (Mirassol)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Felipe Anderson (Allan), Facundo Torres (Ramón Sosa) e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Yago Felipe (Chico da Costa); Gabriel (Matheus Bianqui), Alesson (Negueba) e Edson Carioca (Chico Kim). Técnico: Rafael Guanaes

