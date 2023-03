Palmeiras e São Bernardo abrem as quartas de final no sábado; veja tabela completa

As datas, horários e locais das quartas de final do Paulistão Sicredi 2023 foram definidas após reunião virtual do Conselho Técnico na tarde desta segunda-feira (06.03).

Donos das melhores campanhas, Palmeiras e São Bernardo abrem os confrontos no sábado (11), às 19h, no Allianz Parque com transmissão do YouTube, Premiere e Paulistão Play.

No domingo, às 16h, o Corinthians recebe o Ituano na Neo Química Arena com transmissão da TV Record, do Premiere e Paulistão Play. Mais tarde, às 19h30, Red Bull Bragantino e Botafogo se enfrentam em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abi Chedid, com transmissão do Premiere e Paulistão Play.

Encerrando os confrontos, o São Paulo recebe o Água Santa na segunda-feira, às 20h, no Allianz Parque. A partida terá transmissão exclusiva da TNT no HBO Max.

Confira os jogos das quartas de final do Paulistão Sicredi 2023:

Sábado, 11 de março

19h

Allianz Parque, em São Paulo

Palmeiras x São Bernardo

YouTube, Premiere e Paulistão Play

Domingo, 12 de março

16h

Neo Química Arena, em São Paulo

Corinthians x Ituano

TV Record, Premiere e Paulistão Play

19h30

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Red Bull Bragantino x Botafogo

Premiere e Paulistão Play

Segunda-feira, 13 de março

20h

Allianz Parque, em São Paulo

São Paulo x Água Santa

HBO Max

Fonte: Agência Esporte