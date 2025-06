Palmeiras é o único clube a marcar presença em todos os formatos de Mundial

O Palmeiras faz sua aguardada estreia na Copa do Mundo de Clubes neste domingo, às 19 horas (de Brasília), enfrentando o Porto no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida marca a quinta participação do clube alviverde em um torneio de nível mundial, consolidando-o como o único time brasileiro a disputar campeonatos neste patamar em quatro formatos diferentes, um feito inédito entre os gigantes do futebol global.

A rica história do Palmeiras em competições mundiais o destaca de outros grandes clubes como Bayern de Munique (ALE), Boca Juniors (ARG), Flamengo, Fluminense, Inter de Milão (ITA), Juventus (ITA), Real Madrid (ESP), River Plate (ARG) e Vasco da Gama, que participaram de três formatos cada um.

A conquista de 1951: O Primeiro Mundial Reconhecido

A primeira incursão do Verdão em um torneio de nível global chancelado pela FIFA foi o Torneio Internacional de Clubes Campeões, em 1951. Uma campanha memorável coroou o Palmeiras como campeão mundial, ao superar a poderosa Juventus nas finais disputadas no Maracanã. O Alviverde venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e garantiu o título com um empate em 2 a 2 na partida decisiva.

A busca recente por novos títulos

Quase cinco décadas depois, em 1999, o Palmeiras disputou pela primeira vez a Copa Intercontinental, opondo-se ao Manchester United. No Estádio Olímpico de Tóquio, o Verdão ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado por 1 a 0.

Mais recentemente, o Alviverde marcou presença no atual formato do Mundial de Clubes da FIFA. Em 2020, no Qatar, a equipe terminou em quarto lugar. No ano seguinte, em 2021, na edição disputada nos Emirados Árabes, o Palmeiras alcançou a final, mas acabou como vice-campeão após perder para o Chelsea por 2 a 1.

Retrospecto Global do Verdão

Somando todas as suas participações, o Palmeiras tem um retrospecto de 12 jogos em torneios mundiais, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Nesses confrontos, o time marcou 13 gols e sofreu 12.

Confira o retrospecto detalhado do Palmeiras em torneios mundiais:

Torneio Internacional de Clubes Campeões 1951 Palmeiras 3×0 Nice (Fase de grupos) Palmeiras 2×1 Estrela Vermelha (Fase de grupos) Palmeiras 0x4 Juventus (Fase de grupos) Palmeiras 2×1 Vasco (Fase de grupos) Vasco 0x0 Palmeiras (Semifinal) Palmeiras 1×0 Juventus (Final) Juventus 2×2 Palmeiras (Final)

Copa Intercontinental 1999 Palmeiras 0x1 Manchester United (Final)

Mundial de Clubes da FIFA 2020 Palmeiras 0x1 Tigres (Semifinal) Palmeiras 0 (2) x (3) 0 Al-Ahly (Disputa 3° lugar)

Mundial de Clubes da FIFA 2021 Palmeiras 2×0 Al-Ahly (Semifinal) Palmeiras 1×2 Chelsea (Final)



A torcida palmeirense espera que a estreia de hoje contra o Porto seja o primeiro passo rumo a mais um capítulo vitorioso na rica história mundial do clube.

