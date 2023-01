Palmeiras e Flamengo fazem decisão da Supercopa com estádio lotado em Brasília

Mengão e Verdão disputam neste sábado (28.01), às 16h30, na Arena BRB Mané Garrincha, a Supercopa do Brasil, o esperado confronto entre o campeão brasileiro de 2022 e o da Copa do Brasil da edição passada.

Para o confronto, o Palmeiras chega de maneira invicta. São quatro jogos em 2023, sendo duas vitórias (Botafogo-SP e Ituano) e dois empates (São Bento e São Paulo). Além disso, são quatro gols marcados e apenas um sofrido.

Assim como o Alviverde, o Flamengo chega para a partida de forma invicta, sendo três vitórias (Audax, Portuguesa e Nova Iguaçu) e dois empates (Madureira e Bangu). O Rubro-Negro tem 11 gols anotados contra apenas dois sofridos no ano.

Além da Supercopa do Brasil, o Flamengo vive a expectativa da disputa do Mundial de Clubes, no Marrocos. A primeira partida será no dia 7/2, contra Wydad Casablanca ou Al-Hilal. Caso avance, jogará a final no dia 11/2.

Novidades

A disputa também ficará marcada por novidades. Além de uma homenagem prevista para Pelé, que faleceu no fim do ano passado, a CBF promete exibir os lances em revisão do VAR nos telões do estádio Mané Garrincha (DF) e em tempo real para os torcedores.

Supercopa

A partida é um reencontro entre as equipes pela competição. Flamengo e Palmeiras também decidiram a Supercopa em 2021. Após empate em 2 x 2 no tempo normal, o Rubro-Negro terminou campeão em disputa emocionante de pênaltis.

Além disso, será a 3ª decisão de Supercopa em Brasília. Anteriormente, a capital também recebeu a partida em 2020, quando o Flamengo sagrou-se campeão diante do Athletico-PR.

“No jogo da Supercopa, a ideia é que o VAR seja exibido no telão. E com essa análise a gente possa ter argumentos para chegar à Fifa e pedir a autorização dela para que nossas competições possam ter essa transparência. Fica melhor para quem está assistindo”, assinalou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O confronto

Recentemente, Palmeiras e Flamengo são considerados os maiores rivais do país, pelo poder financeiro das equipes que estão dominando o futebol brasileiro.

Dos 12 jogos disputados entre o Alviverde e o Rubro-Negro desde 2018 até aqui, o Flamengo leva larga vantagem. São cinco vitórias do clube carioca, seis empates e apenas uma vitória dos paulistas.

Já em termos históricos, a vantagem é do Palmeiras. São 104 jogos, com 38 triunfos do Alviverde, 31 empates e 35 vitórias do Rubro-Negro.

Quando o assunto é final, foram quatro decisões de títulos entre as equipes. O Flamengo levou a melhor em duas, a Copa Mercosul em 1999 e a Supercopa do Brasil em 2021. Já o Alviverde conquistou a Taça dos Campeões em 1942 e a Libertadores de 2021.