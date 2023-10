Palmeiras é eliminado pelo Boca pela Libertadores

O Palmeiras foi eliminado nesta quinta-feira (05.10), na Copa Libertadores da América no Allianz Parque pelo Boca Juniors. Com esta derrota o Palmeiras soma sete, das oito disputas de pênaltis na Era Abel, tem um aproveitamento de apenas 16,7% nessas decisões.

O Boca manteve sua hegemonia contra o Palmeiras na Libertadores, eliminando o Alviverde nas semifinais há cinco anos no estádio palmeirense. Anteriormente, os argentinos já haviam sido vitoriosos na final de 2000 e na semifinal de 2001.

Rojo foi expulso no segundo tempo, deixando o time argentino com um jogador a menos no final do jogo. O zagueiro recebeu dois cartões amarelos em 14 minutos e foi enviado para o vestiário enquanto os visitantes ainda estavam na frente.

O Boca enfrentará o Fluminense no Maracanã na final, já que os tricolores eliminaram o Internacional no Beira-Rio. A final será disputada em 4 de novembro no Rio de Janeiro.

O Alviverde voltará a campo no domingo (8) para o clássico contra o Santos. O time comandado por Abel Ferreira atualmente ocupa a quarta posição no Brasileirão, com 44 pontos, oito atrás do líder Botafogo.

Curiosidade: Merentiel, autor da jogada do gol do Boca, é jogador do Palmeiras. Ele foi emprestado ao Boca no início do ano com opção de compra e seus salários são pagos integralmente pela equipe argentina, o que permitiu que ele enfrentasse o Alviverde.

Como foi o jogo:

Abel manteve a mesma escalação, mas o início do jogo foi diferente do que aconteceu na Bombonera. Em casa, o Palmeiras controlou o jogo e pressionou os argentinos defensivamente, devolvendo a pressão sofrida na Argentina.

No entanto, o Palmeiras não conseguiu quebrar a defesa adversária, apesar de ter mais posse de bola. A equipe teve espaço até a intermediária, mas parecia ter dificuldade em realizar o último passe. Destaque para a discrição de Veiga, que teve poucas oportunidades devido à marcação adversária.

Já o Boca foi eficiente. Merentiel aproveitou uma falha de Zé Rafael e Gómez em um contra-ataque e fez uma assistência precisa para Cavani marcar. Foi o primeiro chute a gol da equipe. Com a vantagem no placar, os visitantes passaram a retardar o jogo ainda mais.

O nervosismo tomou conta do Palmeiras e a equipe acabou caindo nas provocações dos argentinos. A mentalidade de manter a calma foi deixada de lado diante das estratégias de catimba do Boca, que buscava atrasar o jogo e provocar o time da casa.

No intervalo, o Palmeiras fez algumas mudanças que desestabilizaram o adversário. As entradas de Endrick e Kevin deram um novo ânimo à equipe. O camisa 9 começou a criar espaços na zaga do Boca, acelerando o jogo, enquanto o outro sofreu a falta que resultou na expulsão de Rojo.

O empate veio com um belo chute de fora da área e Rony quase virou o jogo com uma bicicleta, mas não foi o suficiente. Mesmo com o placar igualado e um jogador a mais, o Palmeiras pressionou o Boca no final do jogo, mas novamente a disputa de pênaltis se tornou sua queda.

Do que era uma atmosfera verde de esperança ao pesadelo final, a torcida do Palmeiras apoiou o time desde a saída da Academia de Futebol. Sob chuva, os palmeirenses encheram o céu de verde, iluminando o caminho do ônibus que levava a equipe até o Allianz Parque.

A festa continuou nas arquibancadas, com os torcedores cantando e empurrando o time contra o Boca Juniors. Os cantos de apoio eram interrompidos apenas para vaiar a cera argentina.

Os gritos de “time da virada” surgiram logo após o gol do Boca, mas com o passar do tempo, a ansiedade começou a tomar conta dos torcedores, que pediam mais raça ao time antes do intervalo.

Apesar do apoio incondicional, os torcedores acabaram frustrados com mais uma eliminação nos pênaltis. A possibilidade de decidir a vaga na final nos pênaltis já era preocupação desde o primeiro jogo, e com o histórico negativo nas disputas, o sonho se tornou um pesadelo.

Ficha técnica

Palmeiras 1 x 1 Boca Juniors [1 x 1 no agregado e 2 x 4 nos pênaltis] Competição: Volta da semifinal da Libertadores

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 5 de outubro de 2023, às 21h30

Árbitro: Andres Matonte

Assistentes: Nicolas Taran e Martin Soppi

VAR: Leodan Gonzalez

Público: 40.398

Renda: R$ 4.974.909,22

Amarelos: Rony, Gómez, Veiga, Rojo, Fabra, Ezequiel Fernández

Vermelho: Rojo Gols: Cavani, aos 23’/1ºT, Piquerez, aos 32’/2ºT Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Kevin), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Flaco López), Raphael Veiga e Mayke (Luis Guilherme); Artur (Endrick) e Rony. Técnico: Abel Ferreira Boca Juniors: Sergio Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra; Medina, G. Fernández, E. Fernández, Barco (Valentini); Merentiel e Cavani. Técnico: Jorge Almirón

Fonte: Esportes