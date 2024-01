Palmeiras e eliminado da Copinha

O Palmeiras, atual bicampeão da Copinha, foi eliminado da edição de 2024. No jogo desta segunda-feira (15), o time perdeu por 1 a 0 para o Aster Itaquá e não avançou para a próxima fase da competição.

O gol da partida foi marcado aos 16 minutos do segundo tempo por Jean Tadeu. O goleiro Vinicius Chacon teve uma atuação excelente para garantir o resultado.

A surpresa é ainda maior levando em consideração a história do Aster. Fundado em 27 de março de 2023, o clube-empresa com sede em Itaquacetuba, na Grande São Paulo, pertence ao Grupo Aster, que também é responsável pelo Aster Brasil, equipe que disputa a segunda divisão do Campeonato Capixaba, no Espírito Santo.

Apesar de ser uma equipe relativamente nova, o Aster Itaquá já mostra bons resultados. No mês passado, o time conquistou o título invicto da Copa Ouro sub-20, seu primeiro torneio oficial.

Na Copinha, o Aster foi anfitrião do grupo 23 e conseguiu se manter invicto, superando o Sport para conquistar a liderança da chave. Essa já era a melhor campanha de uma equipe da região do Alto Tietê na Copa São Paulo antes mesmo de eliminar o poderoso Palmeiras.

