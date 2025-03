Palmeiras e Botafogo empatam no Allianz em estreia no Brasileirão

Na tarde deste domingo (30.03), Allianz Parque foi palco do confronto entre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões do Campeonato Brasileiro. O embate, válido pela primeira rodada do Brasileirão, terminou empatado em 0 a 0, com ambas as equipes deixando a desejar no quesito ofensivo, mas demonstrando solidez defensiva. Ao apito final, a torcida palmeirense externou o descontentamento com o resultado, especialmente após o vice-campeonato no Paulistão.

Apesar do placar inalterado, o confronto teve momentos de tensão e oportunidades perdidas, especialmente no fim do jogo. O Botafogo começou a partida tentando impor seu ritmo cadenciado, surpreendendo o time da casa com boas investidas no ataque. Aos 14 minutos, Igor Jesus desperdiçou a primeira grande chance carioca, que foi bem defendida por Weverton.

A partir daí, os goleiros brilharam. Weverton e John foram protagonistas, realizando defesas importantes que se mostraram cruciais para manter suas redes invioladas. O destaque ficou para Flaco López, que teve a oportunidade mais clara do confronto aos 42 minutos do segundo tempo. López driblou a defesa, mas parou em John, que defendeu com maestria.

+ Fortaleza estreia com vitória contra o Fluminense no Castelão

Classificação e próximos desafios

Com o resultado, Palmeiras e Botafogo somam um ponto cada, ocupando temporariamente, respectivamente, a nona e a oitava colocações na tabela. As equipes agora voltam suas atenções para a Copa Libertadores: enquanto o Palmeiras viaja ao Peru para enfrentar o Sporting Cristal, o Botafogo segue para o Chile, onde enfrentará a Universidad de Chile.

O Verdão retorna aos gramados pelo Brasileirão no próximo domingo, enfrentando o Sport fora de casa, às 18h30. Já o Botafogo jogará contra o Juventude, no sábado, às 21 horas, no Estádio Nilton Santos.

Análise do Jogo

Desde o início, o Palmeiras apresentou dificuldades em sua criação ofensiva, enquanto o Botafogo apostou em contra-ataques, com Savarino incomodando a defesa adversária e forçando Weverton a intervenções decisivas.

No segundo tempo, a falta de criatividade do Palmeiras ficou mais evidente, com poucos momentos de emoção até que a chance de Flaco López quase mudasse o rumo da partida. De modo geral, o confronto foi marcado por um equilíbrio defensivo, em que ambos os times foram incapazes de transformar as ocasiões criadas em gols concretos.

+ Flamengo estreia no Brasileirão com empate em 1 a 1 com Internacional

FICHA TÉCNICA | PALMEIRAS 0 X 0 BOTAFOGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Data: 30/03/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Lopes (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Murilo, Mayke, Estêvão (Palmeiras); Barboza, Artur (Botafogo)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Giay), Murilo (Bruno Fuchs), Micael e Piquerez; Richard Ríos (E. Martinez), Lucas Evangelista e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque(Flaco Lopez). Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Newton); Artur (Santiago Rodríguez), Savarino (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva