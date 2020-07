Palmeiras derruba suspensão de Rony no CAS e ele já pode jogar hoje

O Palmeiras confirmou nesta quarta-feira (22) que o atacante Rony poderá ser escalado hoje (22) à noite para o confronto contra o Corinthians, no jogo que marca o retorno do Campeonato Paulista, pós-paralisação de 128 dias, em virtude da pandemia do novo coronaviúrs (covid-19). A partida terá início às 21h30, na Arena Corinthians, em Itaquera, na capital paulista.

Por meio de sua conta pessoal no Twitter, André Sica, executivo jurídico do clube, anunciou o efeito suspensivo da decisão da Câmara de Resoluções de Litígios da Fifa (DRC, na sigla em inglês). A decisão foi concedida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) da Fifa, mas ainda não é definitiva.

Acabamos de receber a decisão do CAS. Efeito suspensivo concedido! Rony liberado para jogar contra o Corinthians e até decisão final do tribunal arbitral! — André Sica (@SicaAndre) July 22, 2020

No no último dia 13, a entidade puniu o atacante do Palmeiras com quatro meses de suspensão, além de multa, por quebra de pré-acordo entre o clube japonês Albirex Niigata e o Cruzeiro, time antigo de Rony. O pré-acordo previa a permanência do atleta no time japonês até 2019. No entanto, o jogador atuou no Albirex Niigata apenas nos anos de 2017 e 2018. Rony chegou ao Athtleico-PR em julho de 2018 e em fevereiro deste ano foi oficialmente contratado pelo Palmeiras.