Palmeiras derrota o Bahia de 3 a 0 e sobe na tabela

Embalado, o Verdão voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro visando permanecer junto ao pelotão que ocupa a parte de cima na tabela, para, assim, se manter vivo na briga pelo título até a reta final do torneio.

Com o triunfo por 3 a 0 – gols de Willian, Raphael Veiga e Rony, todos no primeiro tempo, o Palmeiras foi a 41 pontos (em 24 jogos) na tabela e, desta forma, dorme no G4 do Nacional, atrás só do Flamengo (3º, com 43 pontos em 23 partidas – joga pela rodada no domingo, quando recebe o Santos no Maracanã), do Atlético-MG (vice-líder, com 46 pontos em 25 duelos – já jogou pela rodada, vencendo por 1 a 0 do Athletico, fora de casa) e do líder São Paulo (50 pontos em 24 jogos – entra em campo pela rodada no domingo, diante do Corinthians, fora de casa).

Podem ultrapassar o Alviverde em caso de vitória ao final da rodada o Grêmio (atual 5º colocado, com 40 pontos em 23 jogos) e o Fluminense (6º, com 39 pontos em 24 partidas) – ambos jogam fora de casa neste domingo, diante do Goiás e do Vasco, respectivamente.