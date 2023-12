Palmeiras conquista o título brasileiro pela 12ª vez com empate contra o Cruzeiro, com gol decisivo de Endrick

Nesta quarta-feira, o Campeonato Brasileiro teve uma partida decisiva entre a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira e o Cruzeiro, no Mineirão.

O Palmeiras entrou em campo com uma vantagem confortável para confirmar o título e não decepcionou, empatando em 1 a 1 em Belo Horizonte. Endrick abriu o placar para o Palmeiras no primeiro tempo, enquanto Nikão marcou para o Cruzeiro na etapa complementar.

O Palmeiras é o maior campeão do Brasileirão, com 12 títulos, e o recordista nacional, com 18 taças no total. Tudo indica que o clube não vai parar por aqui.

Antes da partida, era óbvio que a expectativa do título estava com o Palmeiras. Com uma diferença de oito gols a mais que o Atlético-MG, vice-líder, o Palmeiras só perderia o título brasileiro em caso de uma tragédia. Além de vencer o Bahia por uma grande margem, o Atlético teria que torcer para o Cruzeiro golear o Palmeiras a ponto de anular essa diferença de oito gols, o que não aconteceu.

O Flamengo também tinha chances de título, mas a diferença de saldo para o Palmeiras era de 16 gols, o que tornava a situação ainda mais desfavorável.

Abel Ferreira conquistou seu nono título pelo Palmeiras nesta temporada. O técnico português ainda não decidiu seu futuro, mas tem contrato com o clube até o fim de 2024. Resta saber se ele terminará sua passagem pelo clube com o dodecacampeonato nacional ou continuará em busca de mais conquistas na próxima temporada.

O Palmeiras começou o jogo determinado a terminar a campanha com mais uma vitória. Aos oito minutos, Endrick teve a primeira oportunidade, parando no goleiro do Cruzeiro. Pouco depois, Arthur Gomes fez uma boa jogada individual e chutou de média distância, sendo defendido por Weverton.

Aos 15 minutos, o técnico do Cruzeiro fez a primeira substituição devido a uma lesão. Mas mesmo com a alteração, o Palmeiras continuou criando as melhores chances. Pouco depois, Breno Lopes recebeu em contra-ataque e deu um ótimo passe para Endrick, que parou novamente no goleiro adversário. Mas aos 20 minutos, Endrick aproveitou o vacilo na saída de bola do Cruzeiro e marcou o primeiro gol do jogo.

Depois disso, o Cruzeiro cresceu e teve boas chances para empatar, mas não teve sorte. Bruno Rodrigues exigiu uma grande defesa de Weverton aos 24 minutos, e Matheus Pereira quase marcou um gol olímpico em cobrança de escanteio.

No segundo tempo, Endrick foi substituído e aplaudido pela torcida. O Cruzeiro pressionou mais nos minutos finais e quase marcou com um chute de Robert da entrada da área. No entanto, o Cruzeiro conseguiu o empate com Nikão aos 34 minutos. Apesar disso, a vantagem do Palmeiras era tão grande que o empate não foi suficiente para acabar com a festa dos visitantes.

O Palmeiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro pela 12ª vez em sua história, sendo o nono título na era de Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 6 de dezembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Rafael da Silva Alves

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Lucas Silva (Cruzeiro); Richard Ríos (Palmeiras)

GOLS:

PALMEIRAS: Endrick (aos 21 minutos do 1°T)

CRUZEIRO: Nikão (aos 34 minutos do 2°T)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, João Marcelo, Luciano Castán e Marlon (Kaiki Bruno); Ian Luccas (Fernando Henrique), Lucas Silva (Nikão), Japa e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes (Robert).

Técnico: Paulo Autuori

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke (Estêvão), Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos (Atuesta), Raphael Veiga e Vanderlan; Breno Lopes (Artur) e Endrick (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

Fonte: Esportes