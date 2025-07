Palmeiras cai diante do Chelsea e dá adeus ao Mundial de Clubes

A jornada do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da Fifa chegou ao fim nesta sexta-feira, após uma derrota por 2 a 1 para o Chelsea nas quartas de final do torneio. Em um confronto disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, o Verdão viu o sonho do título mundial esvair-se, com os gols de Cole Palmer e um gol contra de Weverton selando a vitória inglesa, enquanto Estêvão descontou para o Alviverde.

Com a eliminação, a equipe comandada por Abel Ferreira retorna ao Brasil para focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, onde terá como próximo compromisso o Mirassol, no dia 16, no Allianz Parque. Já o Chelsea segue em frente e terá um clássico sul-americano na semifinal, enfrentando o Fluminense. O aguardado duelo entre o clube londrino e o tricolor carioca está marcado para a próxima terça-feira, 8 de julho, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A outra semifinal do torneio ainda aguarda a definição dos vencedores dos confrontos entre PSG x Bayern e Real Madrid x Borussia Dortmund, que ocorrerão neste sábado.

O Jogo

O primeiro tempo do confronto começou com o Palmeiras buscando a iniciativa, conquistando um escanteio logo no início, mas sem converter em perigo real. O Chelsea, por outro lado, mostrou-se mais incisivo. Pedro Neto teve uma chance defendida por Micael, e Cole Palmer, em chute de fora da área, obrigou Weverton a espalmar. Estêvão, pela direita, tentou responder, acertando a rede pelo lado de fora.

Aos 16 minutos, o Chelsea abriu o placar. Chalobah, com espaço, acionou Cole Palmer, que avançou entre Giay e Micael e finalizou rasteiro no canto de Weverton. Os ingleses seguiram pressionando, com tentativas de Pedro Neto e Chalobah, e uma grande chance de ampliar perdida por Nkunku, que recebeu livre na área e isolou a bola. O Palmeiras só conseguiu uma finalização perigosa aos 41 minutos, com uma cabeçada de Vanderlan defendida por Sánchez após cruzamento de Giay.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras parecia renovado. Logo no início, Bruno Fuchs cabeceou por cima em cobrança de falta, e Allan quase surpreendeu Sánchez. Aos sete minutos, veio o golaço que incendiou a torcida alviverde: Estêvão, após jogada pela esquerda e cruzamento de Richard Ríos, ganhou de Colwill, chutou na trave e viu a bola beijar o fundo da rede, empatando o jogo.

O jogo ficou aberto, com chances para ambos os lados. Madueke arriscou para o Chelsea, e Allan finalizou perto do gol para o Palmeiras. Aos 25, o Verdão teve outra boa jogada com Paulinho e Mauricio, mas a defesa inglesa cortou. No entanto, o destino do jogo mudaria novamente aos 37 minutos. Em uma tabela entre Palmer e Enzo Fernández, Gusto recebeu e finalizou cruzado. A bola desviou na chuteira de Giay e, infelizmente, em Weverton, morrendo no fundo do gol palmeirense e selando a vitória do Chelsea. Nos minutos finais, o Palmeiras ainda tentou uma reação com Paulinho, e Weverton fez defesas importantes em chances de Madueke e João Pedro, mas o placar não se alterou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1X2 CHELSEA

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

Data: 04/07/2025

Hora: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

Público: 65.782 torcedores

Cartões amarelos: Richard Ríos (Palmeiras); Malo Gusto, Delap e Colwill (Chelsea)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (Raphael Veiga) e Allan (Mauricio); Facundo Torres (Paulinho), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

CHELSEA: Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos (Essugo), Enzo Fernández e Nkuku (Madueke); Cole Palmer, Pedro Neto (Dewsbury-Hall) e Delap (João Pedro).. Técnico: Enzo Maresca

Fonte: Esportes