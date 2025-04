Palmeiras atropela o Flamengo e assume a liderança do Brasileirão Feminino

Em uma noite inspirada no Estádio Luso Brasileiro, o Palmeiras não tomou conhecimento do Flamengo e venceu por 5 a 2, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Laís Estevam (duas vezes), Amanda Gutierres, Ingryd e Soll marcaram os gols alviverdes, enquanto Cristiane e Núbia descontaram para as donas da casa.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos 11 pontos e assume a liderança provisória do campeonato, aguardando o complemento da rodada. O Flamengo, com 7 pontos, cai para a sexta colocação.

O Jogo

O Palmeiras começou a partida com tudo e abriu o placar logo aos 8 minutos. Após falha da zagueira flamenguista Agustina, Laís Estevam aproveitou cruzamento de Greicy e mandou para o fundo das redes. As Palestrinas ampliaram aos 20, com Laís Estevam, novamente, de cabeça, após cruzamento de Espinales.

Apesar da desvantagem, o Flamengo não se abateu e diminuiu aos 30, com um golaço de Cristiane, que desviou de primeira um cruzamento de Fernandinha. No entanto, o Palmeiras seguiu pressionando e Amanda Gutierres quase marcou nos acréscimos.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com mais ímpeto e empatou aos 22, com um gol de cabeça de Núbia após cobrança de escanteio. Mas a alegria rubro-negra durou pouco. Quatro minutos depois, Laís Estevam brigou pela bola na área e tocou para Amanda Gutierres, que não perdoou e colocou o Palmeiras novamente à frente.

Nos minutos finais, o Palmeiras sacramentou a vitória com mais dois gols. Aos 44, Tainá Maranhão fez bela jogada pela esquerda e tocou para Ingryd, que ampliou. E, nos acréscimos, Soll recebeu de frente para o gol e fechou o placar em 5 a 2.

Próximos Jogos

O Flamengo volta a campo no sábado, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada da competição, em Atibaia. Já o Palmeiras duela com o Bahia, no domingo, na Arena Barueri.

Fonte: Esportes