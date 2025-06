Palmeiras arranca empate heroico contra Inter Miami e avança líder no Super Mundial

Em uma partida eletrizante no Hard Rock Stadium, o Palmeiras suou a camisa, mas conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 contra o Inter Miami na noite desta segunda-feira. O resultado, obtido após estar perdendo por 2 a 0, garantiu ao Verdão a liderança do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, assegurando sua vaga nas oitavas de final da competição.

Os gols da equipe de Miami foram marcados por Allende e Luis Suárez, enquanto Paulinho e Mauricio foram os responsáveis por buscar a igualdade para o Alviverde. Com este placar, o time de Abel Ferreira encerrou a fase de grupos com cinco pontos, seguido de perto pelo próprio Inter Miami, que também se classificou como vice-líder do grupo, com a mesma pontuação.

O Jogo

O Palmeiras iniciou a partida buscando impor seu ritmo. Logo aos três minutos, Gustavo Gómez cabeceou com perigo após cobrança de escanteio de Raphael Veiga, exigindo boa defesa de Ustari. No entanto, o Inter Miami, liderado por Messi e Suárez, mostrava perigo nos contra-ataques.

Aos 15 minutos, o Inter Miami abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Luis Suárez ganhou de Gustavo Gómez, acionou Allende, que avançou livre após a queda de Murilo (que sentiu a coxa e teve que ser substituído por Fuchs), e finalizou com frieza na saída de Weverton. O restante do primeiro tempo foi de tentativas palmeirenses, com Flaco López e Facundo tentando o empate, mas sem sucesso, com a defesa do time americano conseguindo segurar a vantagem.

No segundo tempo, a pressão do Inter Miami persistiu. Aos três minutos, Messi arriscou um chute que Weverton defendeu. Pouco depois, Suárez tocou para Allende, que finalizou com perigo para fora. Aos 19 minutos, o Inter Miami ampliou sua vantagem: Suárez recebeu de Allende, deixou Evangelista e Fuchs para trás e soltou uma bomba, sem chances para Weverton, fazendo 2 a 0.

Mesmo com a desvantagem, o Palmeiras não desistiu. Aos 34 minutos, Allan ganhou a disputa no alto e tocou para Paulinho, que invadiu a área e finalizou no canto de Ustari, diminuindo o placar para 2 a 1. A partida ganhou em intensidade nos minutos finais. Aos 41, o Palmeiras chegou ao empate: após cruzamento de Paulinho, a zaga afastou mal, e a bola sobrou para Mauricio, que chutou firme para igualar o marcador. Nos acréscimos, Paulinho ainda teve a chance de virar, mas Ustari fez mais uma boa defesa.

Próximos confrontos

Classificado como líder, o Palmeiras agora terá pela frente o Botafogo, que avançou como vice-líder do Grupo B. O clássico brasileiro nas oitavas de final está marcado para o próximo sábado, às 13h (horário de Brasília), em Filadélfia. Já o Inter Miami, segundo colocado do Grupo A, enfrentará o Paris Saint-Germain no domingo, em busca de uma vaga nas quartas.

FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI 2X2 PALMEIRAS

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

Data: 23/06/2025

Hora: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski

Cartões amarelos: Messi (Inter Miami)

Gols: Allende, aos 15 minutos do 1°T, e Luis Suárez, aos 19 minutos do 2°T (Inter Miami); Paulinho, aos 34 minutos do 2°T e Mauricio, aos 41 minutos do 2°T (Palmeiras)

INTER MIAMI: Ustari; Chelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Redondo (Rodríguez), Allende (Picault) e Telasco Segovia (Jordi Alba); Messi e Luis Suárez (Cremaschi). Técnico: Javier Mascherano

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Fonte: Esportes