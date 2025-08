Palmeiras arranca empate com o Vitória no Barradão e mantém invencibilidade no Brasileirão

Em um confronto disputado e com ares de superação, o Palmeiras arrancou um empate em 2 a 2 contra o Vitória neste domingo, no Barradão, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado permite ao Verdão manter sua sequência invicta na competição, apesar das dificuldades enfrentadas. Os gols do time baiano foram de Renato Kayzer e Erick, enquanto Piquerez, de pênalti, e Flaco López garantiram o ponto para o Alviverde.

Com o foco voltado para o decisivo Derby no meio de semana pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira optou por uma escalação recheada de reservas. Contudo, ao longo do segundo tempo, a necessidade de buscar o resultado fez com que o treinador acionasse peças importantes do elenco, como Piquerez, Facundo Torres, Vitor Roque, Evangelista e Sosa, que entraram em campo para mudar o cenário da partida.

O empate leva o Palmeiras a 33 pontos, consolidando a terceira posição na tabela. A equipe está a quatro pontos de distância de Flamengo e Cruzeiro, líderes e vice-líderes, respectivamente, e ainda possui um jogo a menos que o Rubro-Negro e dois a menos que a Raposa, mantendo vivo o sonho da ponta.

Primeiro tempo

Apesar de um início promissor do Palmeiras, com Flaco López e Marcos Rocha criando a primeira chance aos três minutos, e uma cabeçada perigosa de Emiliano Martínez que passou por cima, o Vitória soube se organizar. Após os primeiros dez minutos de superioridade alviverde, o time baiano ajustou a marcação e começou a impor dificuldades. Aos poucos, o Leão equilibrou as ações e, após um erro de passe na saída de bola de Benedetti, Pepê arriscou de longe, mas parou em Marcelo Lomba.

A melhor oportunidade do Verdão na primeira etapa veio aos 21 minutos, quando Luighi, lançado por Marcos Rocha, invadiu a área, mas não conseguiu a finalização ideal. A resposta do Vitória não tardou, e a equipe de casa foi mais eficiente. Aos 33 minutos, Renato Kayzer aproveitou um erro de Allan no campo de defesa, recebeu passe de Ronald Lopes e, em velocidade, superou Benedetti para chutar cruzado e rasteiro, balançando as redes de Marcelo Lomba e abrindo o placar para o Vitória. Antes do intervalo, Lomba ainda precisou fazer uma grande defesa em chute forte de Baralhas, mantendo a desvantagem mínima para o Palmeiras.

Segundo tempo

A etapa final começou com o Vitória buscando ampliar. Logo no primeiro minuto, Luighi foi derrubado, mas em posição irregular. Em seguida, uma cabeçada desviada de Kayzer após cruzamento de Osvaldo exigiu nova intervenção de Lomba. O Palmeiras, mesmo com as primeiras substituições buscando mais ofensividade, viu o Vitória pressionar e chegar ao segundo gol aos 17 minutos. Erick, em jogada individual pela direita, driblou Piquerez e finalizou com força, sem chances para Lomba, marcando um golaço.

A desvantagem de dois gols e a entrada dos titulares acenderam o alerta no Palmeiras. Aos 24 minutos, em um momento crucial, Sosa tabelou com Facundo Torres, recebeu de volta na área e foi derrubado por Renato Kayzer. Pênalti marcado, e Piquerez, com frieza, converteu, diminuindo o prejuízo para 2 a 1. O gol impulsionou o Verdão, que seguiu buscando o empate.

A persistência do Palmeiras foi recompensada nos minutos finais. Aos 40 minutos, Ramón Sosa, pela esquerda, fez um cruzamento preciso para Flaco López, que cabeceou com força e deixou tudo igual no Barradão, garantindo um ponto importante para o Palmeiras fora de casa e a manutenção da sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

Próximos compromissos:

O Verdão agora vira a chave para a Copa do Brasil, onde tem um desafio gigantesco. Na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras recebe o Corinthians no Allianz Parque pelo jogo de volta das oitavas de final, precisando reverter o placar adverso de 1 a 0 sofrido na ida. Pelo Brasileirão, o time de Abel Ferreira retorna a campo no domingo, às 16h (de Brasília), novamente no Allianz Parque, para enfrentar o Ceará pela 19ª rodada. Já o Vitória terá pela frente o São Paulo, no Morumbis, no sábado, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2X2 PALMEIRAS

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 03/08/2025

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Erick, Renato Kayzer, Renzo López e Raul Cáceres (Vitória); Micael e Weverton (do banco) (Palmeiras)

Gols: Renato Kayzer, aos 33′ do 1°T, e Erick, aos 19′ do 2°T (Vitória); Piquerez, aos 24′ do 2°T, e Flaco López, aos 40′ do 2°T (Palmeiras)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cácares (Claudinho), Zé Marcos, Lucas Halter e Maykon Jesus; Pepê, Ronald Lopes (Rúben Ismael), Baralhas; Erick (Fabri), Osvaldo (Edu) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan (Piquerez); Emiliano Martínez, Allan (Sosa) e Raphael Veiga (Lucas Evangelista); Luighi (Facundo Torres), Thalys (Vitor Roque) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

