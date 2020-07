Palmeiras anuncia transferência de Dudu para Al Duhail, do Catar

O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira (20) a transferência do atacante Dudu, de 28 anos, para o Al Duhail, do Catar, por empréstimo de um ano. O clube informou que a negociação, que vem ocorrendo há cerca de três semanas, foi definida ontem (19) e, ao final do contrato, os asiáticos poderão exercer o direito de compra dos direitos econômicos do jogador. Os valores da transação não foram divulgados devido à cláusula de confidencialidade do acordo.

Dudu defendeu à equipe alviverde por pouco mais de cinco anos. Desde 2015, quando foi contratado pelo Alviverde, ele se sagrou campeão brasileiro (2016 e 2018), e conquistou uma Copa do Brasil (2015). O camisa 7 marcou 70 gols em 305 partidas.

No Instagram, o Palmeiras publicou uma mensagem de despedida.

Em vídeo divulgado pela TV Palmeiras, no Youtube, o atleta também aproveitou para agradecer ao clube e aos torcedores.

“Chegou o momento que eu não esperava estar vivendo, infelizmente, por um projeto pessoal, por alguns problemas fora de campo (…) Quero deixar um abraço ao presidente (Maurício Galiotte), que compreendeu, e à diretoria, que compreendeu o momento de eu dar uma pausa aqui no Palmeiras. Vou para o Catar começar um novo projeto e espero ser feliz lá como fui aqui. Agradeço, por esses cinco anos e meio, a toda a torcida e a todos os funcionários, que sempre me trataram com muito carinho. Esse não vai ser um ‘adeus’. É um ‘até logo’ e espero, espero não, e eu vou cumprir minha palavra de encerrar minha carreira no Palmeiras.” disse o atacante.

O Al Duhail, novo time de Dudu, desejou boas vindas ao atleta em mensagem no Instagram.