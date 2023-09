Palmeiras abre semana visando o Goiás; Dudu inicia fisioterapia

O Palmeiras começou na manhã desta segunda-feira (11), na Academia de Futebol, a semana de trabalho em preparação ao confronto com o Goiás, na sexta (15), às 21h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No gramado, os jogadores participaram de atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos estabelecidos pela comissão de Abel Ferreira.

Os meio-campistas Luis Guilherme e Atuesta cumpriram cronogramas de transição física tanto na parte interna do centro de excelência quanto no campo, enquanto o atacante Dudu realizou seu primeiro dia de fisioterapia com o Núcleo de Saúde e Performance após cirurgia no joelho direito para reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparos nos meniscos. A previsão de retorno aos jogos é de nove a 12 meses.

Maior jogador do clube no século XXI, Dudu, emocionado, agradeceu o carinho que vem recebendo da Família Palmeiras. “Sinceramente, nunca pensei que iria passar por isso: cirurgia no joelho, seis semanas sem colocar o pé no chão. Isso é muito ruim, muito doído, mas acontece, é seguir em frente. Hoje foi o meu primeiro dia de fisioterapia, estou muito feliz de ter dado esse passo e por estar aqui na Academia de Futebol. Fiquei uma semana sem vir e já estava com saudades. Mas agora é pensar para frente, na evolução. A gente vê o carinho que a gente tem dos funcionários, dos jogadores. Eu já tinha um amor e um carinho grande pelo fisioterapeuta Marcelão (Gondo) e agora é maior ainda. É agradecer a ele por tudo o que ele está fazendo por mim, à torcida pelo carinho e, se Deus quiser, no ano que vem estaremos juntos de novo”, disse o Baixola, jogador do grupo atual com mais partidas (443), vitórias (260), gols (88) e assistências (102).

Além de ter recebido mensagens dos companheiros via TV Palmeiras, Dudu teve uma camisa sua levada pelo elenco na foto oficial antes do confronto com o Deportivo Pereira-COL, pela CONMEBOL Libertadores, no último dia 30. “Fico feliz pelo carinho do torcedor, dos jogadores e de todo mundo. Para o atleta, esse é um momento muito difícil, e saber que as pessoas têm um carinho e que todos estão torcendo para a nossa recuperação deixa a gente mais forte e mais feliz. No momento de tristeza, deixa a gente feliz pelo carinho e pelo amor que a gente tem do torcedor, das pessoas que trabalham comigo e das que estão me ajudando. Espero voltar o mais rápido possível para poder dar continuidade à minha caminhada aqui no Palmeiras”, afirmou o grande protagonista do Allianz Parque desde a inauguração da arena, sendo o que mais atuou (197), o que mais venceu (139) e o que mais deu assistências (50), além de ser o segundo com mais bolas na rede (40), atrás apenas de Raphael Veiga (42).

O atacante valorizou também toda a estrutura física e humana do centro de excelência alviverde. “Recebi muitas mensagens de pessoas que também se machucaram deste jeito e que não têm a estrutura que eu tenho, todo esse respaldo para a cirurgia e para o pós-cirúrgico. Isso me deixa muito feliz pela estrutura que tenho, por todo o carinho e por esses meses próximos que terei de recuperação. Ter o Palmeiras e todas essas pessoas do meu lado me deixa muito mais confiante e feliz”, finalizou.

O Maior Campeão do Brasil treina nesta terça (12), às 10h. No primeiro turno, o Verdão, atual vice-líder do Brasileirão, goleou o Goiás por 5 a 0, com tentos de Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu.

Fonte: Esportes