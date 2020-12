‘Palhaçada’, diz Anitta sobre críticas do diretor do clipe

Instagram/Reprodução Anitta rebate críticas

Anitta apareceu em seus Stories nesta quinta-feira (24) para fazer um desabafo após ser criticada pelo diretor do clipe Modo Turbo . “Ela não tem um segundo de paz. Gente, em pleno Natal, não posso nem ter um Natal com a minha família. Estou vendo o povo todo na internet se manifestar por causa de uma questão do clipe, eu vou falar por dois motivos: Um porque gera mais buzz pro clipe e o pessoal assiste mais, acaba sendo bom e dois porque não vem de palhaçada não. Depois que saiu a minha série onde mostra eu perdendo a paciência em alguns casos. Esse momento que que eu estou gritando estou falando com meus sócios, não com funcionários. São meus sócios que são as únicas pessoas que tenho o direito de extravasar, ficar puta”, desabafou a cantora.

“Depois que resolvi expor esse meu lado impaciente vai chover gente falando que fiz não que o que, que bati. Nunca tive um processo, ninguém nunca reclamou de nada, mas agora vai aparecer milhares. Em 10 anos de carreira, mas só agora que resolvi mostrar um lado não muito legal meu. Mas vamos lá. Se você ,vamos supor, vou tentar levar pra realidade de vocês, sem linguajar de produtora. Vamos supor que é seu aniversário e você vai comprar um bolo”, continuou.