Foto: Reprodução Paleta de sombras da Kylie Cosmetics chega no Brasil

Kylie Jenner é uma influenciadora muito conhecida no mundo da beleza e nas redes sociais. Sua marca de maquiagem dita muitas trends do mundo da maquiagem e sua paleta de sombras chegou no Brasil. Ficou curiosa? Vamos te contar tudo.

The classic matte palette é perfeita para maquiagens mais clássicas, sendo perfeito para o dia a dia, contribuindo com neutralidade e versatilidade para suas produções. Ela pode te ajudar para makes noturnas, diurnas, que pode combinar com qualquer look.

Mais detalhes sobre a paleta de sobras neutras da Kylie Cosmetics

Vamos te contar vários detalhes desse lançamento que chegou com tudo no Brasil. Com 10 tons neutros com acabamento matte, desde tons mais claros até o preto. A fórmula vegana desse produto mostra o quanto a marca é alinhada com discussões atuais ao redor do mundo.

Fórmula limpa, promete hidratar sua pele através de sombras com texturas aveludadas. Ela promete alta pigmentação, com facilidade para aplicação. Confira abaixo mais detalhes sobre as 10 cores presentes nessa paleta neutra.

Cores presentes na paleta

A paleta conta com 10 tonalidades neutras, que vão te ajudar a produzir com uma única paleta produções diferentes.

Base (creme);

Natural (nude claro);

Rust (marrom suave e quente);

Umber (marrom oliva dourado);

Chocolate (marrom chocolate profundo);

Camel (marrom neutro);

Nude (bege frio);

Ceder (marrom médio);

Shadow (cinza);

Sable (preto).

Essas cores geram possibilidadees diversas de produção, mais femininas, dramáticas, diurnas ou noturnas. Conforme o seu gosto e combinações, os resultados ficarão diferentes, sendo versáteis para diversas ocasiões.

Inclusive, nesse fim de ano, em que as pessoas ficam mais dispostas para presentear as pessoas amadas, essa paleta pode ser uma boa pedida.

Fonte: Mulher