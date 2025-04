Palestra em Cachoeiro marca início de ação educativa voltada ao transporte seguro de rochas

O auditório do Sest/Senat, em Cachoeiro de Itapemirim, foi palco da primeira palestra do ciclo “Transporte de Rochas no Espírito Santo”, realizado no dia 07 de abril. A ação é uma iniciativa conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Sindirochas, com o objetivo de orientar motoristas, empresários e profissionais do setor sobre segurança viária e boas práticas no transporte de rochas naturais.

A abertura do ciclo contou com a presença de mais de 110 participantes, entre motoristas, empresários e um grupo de 30 jovens aprendizes em formação pelo Sest/Senat. A palestra foi conduzida pelo Inspetor Carlos Ravani, chefe do Núcleo de Segurança Viária da PRF no Espírito Santo, que apresentou orientações práticas sobre itens obrigatórios, cuidados nas estradas e aspectos legais do transporte de cargas.

Ao final do evento, foram sorteados brindes entre os motoristas e profissionais que atuam na área de transporte das empresas, incluindo uma TV de 50 polegadas. A ação contou com o apoio do Sest/Senat e do Sicoob Credirochas, parceiros da iniciativa em Cachoeiro.

O ciclo continua nos próximos dias com mais duas palestras programadas:

14 de abril, em Barra de São Francisco (Câmara Municipal)

15 de abril, na Serra (IFES Campus Serra)

Em ambas as ocasiões, os motoristas e profissionais que atuam na área de transporte das empresas concorrerão a brindes, com destaque para uma TV de 50” em cada edição.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/4cfjESs. O evento é uma realização da PRF e Sindirochas e conta com apoio do Sest Senat, Câmara Municipal de Barra de São Francisco, IFES Campus Serra e Centrorochas.

Agenda: Ciclo de Palestras “Transporte de Rochas no Espírito Santo”

Inscrição gratuita: https://bit.ly/4cfjESs

Barra de São Francisco

Data: 14/04 – segunda-feira

Horário: 09h às 11h

Local: Câmara Municipal de BSF (R. Tiradentes, 205, B. Irmãos Fernandes)

Palestrantes: Carlos Ravani e Gabriel Pinciara

Serra

Data: 15/04 – terça-feira

Horário: 09h às 11h

Local: IFES – Campus Serra (Rod. ES 010, KM 6,5, B. Manguinhos)

Palestrantes: Carlos Ravani, Lívia Rosa e Gabriel Pinciara

Fonte: PRF ES