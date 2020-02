Palestra com ministro do STF abre ano letivo da ESPGE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, realiza, na próxima segunda-feira (10), palestra sobre o tema “Análise Econômica do Direito”, durante a aula inaugural do ano letivo de 2020, do Programa de Residência Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). O evento será no Palácio Anchieta, em Vitória, a partir das 10 horas.

O Programa de Residência Jurídica da PGE foi criado no segundo semestre de 2018 e instituído em janeiro de 2019, com a posse da primeira turma escolhida por meio de processo seletivo. O programa é voltado para jovens bacharéis em Direito e estudantes de pós-graduação. Seu objetivo é proporcionar conhecimento jurídico aos participantes, com o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas que contribuam para a melhoria do trabalho da PGE e da defesa dos interesses do Estado.

“A vinda do ministro Fux para abrir as atividades da nossa Residência Jurídica é uma honra para nós e, com certeza, um momento valioso para os residentes. Será um evento no qual poderão aprender com quem exerce a mais alta patente da magistratura brasileira. Esse é o nosso objetivo na Residência: proporcionar o aprendizado, ampliar o conhecimento e capacitar esses jovens advogados que, no futuro, poderão vir a ser procuradores de Estado ou seguir outras carreiras públicas”, afirmou o procurador-geral do Estado, Rodrigo Francisco de Paula.

Plataforma Fórum

Dando continuidade às atividades de abertura do ano letivo do Programa de Residência Jurídica, a PGE, em parceria com a Editora Fórum, promoverá uma capacitação para residentes, estagiários de Direito, assessores jurídicos, procuradores do Estado e demais servidores interessados da PGE sobre a utilização da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico. O evento será realizado no auditório da PGE, a partir das 15 horas.

A plataforma, que está disponível aos servidores da PGE, é uma ferramenta digital, disponibilizada pela internet, na qual os assinantes têm à sua disposição amplo material de pesquisa e consulta na área do Direito, tais como revistas, livros, vídeos, códigos, informativos, dentre outros.

