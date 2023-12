Palestina não descarta papel do Hamas no futuro de Gaza; Israel rebate

Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam – 10/10/2023 Destruição na Faixa de Gaza

O primeiro-ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, disse que a Autoridade Nacional Palestina (ANP) poderia participar de um “novo mecanismo, em conjunto com a comunidade internacional” em prol do futuro de Gaza, mas não excluiu a participação do grupo fundamentalista islâmico Hamas.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8) pela agência Bloomberg, citando um alto funcionário palestino, após o premiê conversar com a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a crise no Oriente Médio.

“Antes do 7 de outubro, o Hamas era uma coisa, agora é outra. Se estiverem dispostos a chegar a um acordo e a aceitar a plataforma política da OLP (Organização para a Libertação da Palestina), será possível falar sobre isso. Os palestinos não devem estar divididos”, afirmou ele.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rebateu a declaração. “Não haverá Hamas, vamos eliminá-lo. O simples fato de a Autoridade Nacional Palestina o propor apenas reforça a minha visão política: não é a solução”, escreveu ele nas redes sociais.

Situação em Gaza

Nesta sexta-feira, em publicação nas redes sociais, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) alertou que a situação no território palestino está “à beira do colapso”.

“Em Gaza estamos chegando a um ponto sem retorno, onde o flagrante desprezo pelo direito humanitário internacional fere a nossa consciência coletiva”, diz o texto.

De acordo com a Unrwa, “o fim dos combates é imperativo se quisermos evitar a dizimação de Gaza e conter as consequências desta crise”.

O diretor da agência da ONU, Thomas White, falou de uma “ordem civil que está em colapso – as ruas parecem um caos, especialmente depois de escurecer -, alguns comboios humanitários foram saqueados e veículos da ONU apedrejados”. “A sociedade está à beira do colapso total”, concluiu.

Fonte: Internacional