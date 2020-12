Países europeus anunciam suspensão de voos do Reino Unido

Reprodução/iG Minas Gerais Medida tem objetivo de frear nova cepa do novo coronavírus

Vários países europeus impuseram novas restrições às viagens para o Reino Unido neste domingo (20) devido à preocupação com uma nova cepa do coronavírus que está se espalhando rapidamente por lá.

A Bélgica informou que fechará suas fronteiras para trens e aviões vindos do Reino Unido, seguindo o exemplo da Holanda que suspendeu até 1º de janeiro os voos de passageiros provenientes de território britânico.

A Itália também anunciou neste domingo a proibição de viagens áereas do Reino Unido devido à preocupação com a variante do vírus, que teria uma capacidade de contágio 70% maior do que as cepas anteriores. A descoberta da nova cepa, que surgiu no Sudeste da Inglaterra, levou o governo britânico a decretar uma quarentena total da região metropolitana de Londres no sábado, em uma tentativa de evitar a chegada do vírus mutante à região mais populosa do país.

A Alemanha estuda “seriamente” suspender voos do Reino Unido e África do Sul após a descoberta de variantes da Covid-19 nesses países. E a Espanha , por sua vez, pediu uma resposta “coordenada” da Europa com relação aos voos com o Reino Unido.

Diante desta nova cepa, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu para que os controles sejam reforçados na Europa.

Fora do território britânico, foram detectados vários casos na Dinamarca (9), um na Holanda e outro na Austrália , segundo a OMS, que recomendou aos seus membros “aumentar suas [capacidades de] sequenciamento” do vírus, afirmou uma porta-voz da OMS Europa.

Bélgica

No caso da Bélgica, a suspensão dos voos e viagens de trens provenientes do Reino Unido será por um período mínimo de 24 horas a partir da meia-noite deste domingo como uma “precaução” contra a nova cepa do coronavírus, de acordo com o primeiro-ministro Alexander de Croo, que acrescentou que o prazo pode ser estendido após estudos mais conclusivos.

As pessoas que chegam do Reino Unido são obrigadas a cumprir quarentena — algo que enfrentaram de qualquer maneira sob as regras de viagens existentes na Bélgica.

O governo belga informou ainda que está dialogando com a França para monitorar de perto as pessoas que chegam do Reino Unido de carro e vai aumentar os controles na fronteira.

Itália

A suspensão dos voos procedentes do Reino Unido foi anunciada também neste domingo pelo ministro italiano das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, após o alerta sobre a variante do coronavírus.

“O Reino Unido lançou um alerta para uma nova forma de Covid-19 que seria o resultado de uma mutação do vírus. Como governo, temos o dever de proteger os italianos e, por essa razão, vamos assinar com o ministro da Saúde um decreto para suspender os voos com o Reino Unido”, escreveu Di Maio em sua conta no Facebook, sem especificar quando esta medida entrará em vigor.

“Nossa prioridade é proteger a Itália e nossos compatriotas”, completou Di Maio.

Espanha

O governo da Espanha informou neste domingo que pediu a Bruxelas uma resposta “coordenada” em relação aos voos para e do Reino Unido, depois que vários países da região anunciaram que suspenderão suas conexões aéreas com aquele país devido a uma nova cepa do coronavírus.

“O objetivo é proteger os direitos dos cidadãos da comunidade através da coordenação, evitando o unilateralismo”, explicou o governo espanhol em um comunicado, no qual afirma que se não houver ação conjunta, Madri tomará medidas “em defesa dos interesses e direitos dos cidadãos espanhóis “.

Holanda

Em um comunicado à imprensa publicado na madrugada de sábado para domingo, o governo holandês indicou que restrições adicionais podem ser decididas de acordo com a evolução da situação. A nota recomenda aos holandeses a não viajar, a menos que seja absolutamente necessário, a fim de evitar a propagação vírus.

Alemanha

Uma fonte próxima ao Ministério da Saúde alemão informou à AFP que o governo está estudando “restringir o tráfego aéreo procedente do Reino Unido e da África do Sul”.