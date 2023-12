Países celebram chegada do ano novo; veja onde já é 2024

Montagem iG / Imagens: reprodução X – 31.12.2023 Alguns países, como a Austrália, já viraram 2024

O ano de 2024 já chegou em alguns países ao redor do mundo. Dando a largada, Kiribati – país composto por um conjunto de ilhas no Pacífico – foi o primeiro lugar a celebrar a chegada do ano novo, 17 horas antes do Brasil, às 7h do horário de Brasília.

Em Sydney, na Austrália, as pessoas também já comemoravam a chegada de 2024 às 10h de Brasília. Chamada de “Capital Mundial da Véspera de Ano Novo” pelo governo local, a cidade colocou 7.000 fogos de artifício na Sydney Harbour Bridge para o evento.

A festa também foi comemorada na Casa de Ópera de Sydney com shows e queimas de fogos.

Às 12h de Brasília, o ano novo também foi celebrado no Japão e na Coreia do Sul. Mais cedo, às 8h, a chegada de 2024 já foi comemorada na Nova Zelândia. A Sky Tower, localizada na capital do país, Auckland, foi cenário de show de fogos.

It’s already 2024 in Tokyo, Japan and Seoul South Korea!!! Happy New Year to our Japanese and Korean fellas! PHILIPPINES, you’re next!!!! pic.twitter.com/Ygrdt7qkPY — MJ Felipe (@mjfelipe) December 31, 2023





Que horas 2024 chega nos países ao redor do mundo?

12h (horário de Brasília) – Japão;

13h (horário de Brasília) – Pequim, China;

14h (horário de Brasília) – Jacarta, Indonésia;

16h30 (horário de Brasília) – Nova Deli, Índia;

17h (horário de Brasília) – Dubai, Emirados Árabes Unidos;

18h (horário de Brasília) – Arábia Saudita e Moscou, na Rússia;

19h (horário de Brasília) – Grécia e Egito;

20h (horário de Brasília) – Alemanha, Itália e França;

21h (horário de Brasília) – Portugal e Inglaterra.

Algumas regiões que não seguem o horário de Brasília também celebram a chegada de 2024 em momentos diferentes:

23h (horário de Brasília) – Fernando de Noronha;

1h do dia 1º de janeiro (horário de Brasília) – fuso do Amazonas;

2h do dia 1º de janeiro (horário de Brasília) – fuso de Acre.

Samoa Americana, que fica na Polinésia, no Oceano Pacífico, é o último lugar do mundo a celebrar o réveillon, que acontece somente 8h depois de Brasília.

