Pais são presos em bar após filho ser resgatado sozinho e desnutrido

Criança de 7 anos foi encontrada em estado grave de desnutrição; segundo a PM, um recém-nascido também foi resgatado com o casal

Os pais de um menino de 7 anos foram presos em um bar, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, depois que a criança foi encontrada abandonada em casa e com um grave quadro de desnutrição. Segundo a Polícia Militar, um recém-nascido, de apenas dois meses, estava com o casal no bar.

O caso aconteceu na madrugada do último domingo (12/11) e foi descoberto por meio de denúncias de abandono de incapaz. Segundo a PM, o casal foi abordado em uma distribuidora de bebidas e os dois estavam bêbados.

Abordagem em bar

De acordo com a PM, após a abordagem ao casal, que estava na companhia do bebê, eles informaram que tinham outro filho. Segundo a corporação, os pais disseram que o garoto tem deficiência e estava em casa. Ao chegarem no local, a criança foi encontrada abandonada em um quarto escuro e em estado avançado de desnutrição.

O Conselho Tutelar foi acionado para atender a ocorrência e os irmãos, que foram encaminhados a um abrigo. Conforme a conselheira Célia Fernandes, o menino de 7 anos não fala e não anda.

Já o casal suspeito dos crimes de abandono de incapaz e maus-tratos foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil confirmou que investiga o caso.