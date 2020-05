País prorroga fechamento de fronteiras a estrangeiros por 30 dias

Reprodução/Wikipedia Medida é tomada ao mesmo tempo em que Brasil se torna epicentro da epidemia





Em nova tentantiva de impedir a disseminação da Covid-19 no Brasil, o Governo Federal determinou, na noite desta sexta-feira (22), estender, por mais 30 dias, o fechamento das fronteiras por terra, água e ar aos estrangeiros, segundo O Globo.

A decisão foi assinada pelos ministérios da Casa Civil, Justiça, Infraestrutura e Saúde. No entanto, o tráfego comercial permanece funcionando.

A decisão apresenta exceções e não atinge brasileiros, nato ou naturalizados; imigrantes com residência de caráter definitivo no território brasileiro; profissionais estrangeiros em missão a serviço de organismo internacional; passageiros em trânsito internacional, desde que não saiam da área internacional do aeroporto e que o país de destino admita o seu ingresso, entre outros.

Outra possibilidade é quando o governo autorizar a entrada no país que seja de interesse público ou por questões humanitárias.