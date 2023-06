Pais de alunos denunciam professora do ES que fez ensaio para OnlyFans; vídeo

Rosana dos Reis Abrante ensina Biologia no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Santa Teresa. Instituição confirmou denúncia, mas afirma que caso não prescreve punição

Uma professora de Biologia do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Santa Teresa, na Região Serrana, foi denunciada por pais de alunos por fazer fotos e vídeos sensuais em redes sociais, como o Instagram, e em plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy. Rosana dos Reis Abrante leciona para alunos do 3º ano do ensino médio e em turmas do ensino superior. A docente compartilha as imagens abertamente. A instituição capixaba confirmou a denúncia e disse que está investigando o caso na Comissão de Ética.

A fonte de renda informal da professora tem gerado reclamações na instituição de ensino onde ela trabalha. Pais de alunos a denunciaram para a Comissão de Ética do Ifes, que afirmou, por meio de nota, estar analisando a situação.

“A Comissão de Ética Profissional do Servidor Público do Ifes teve conhecimento do caso a partir de denúncia recebida pelo sistema Fala.BR, que é o sistema de ouvidoria do governo federal. É papel do Ifes apurar todas as denúncias recebidas, seguindo os trâmites pertinentes”, informou o instituto por meio de nota.