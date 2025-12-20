Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pensão alimentícia

Segundo relato da mãe da criança, o menino teve os pés e as mãos amarrados pelo pai, na cidade de Tacuru (MS)

Um homem foi preso na cidade de Tacuru, no estado de Mato Grosso do Sul, suspeito de torturar o próprio filho, uma criança de 12 anos. Ele foi detido na última terça-feira (16), em uma aldeia indígena do município.

Segundo relato da mãe da criança, o menino teve os pés e as mãos amarrados pelo pai. Ela havia saído de casa rapidamente e deixado a vítima com o irmão de 8 anos.

Em determinado momento, o filho mais novo correu até a mãe e informou que o pai das crianças, seu ex-companheiro, havia chegado embriagado ao local e amarrado os pés e as mãos do irmão mais velho. O menino contou à mãe que foi ameaçado de morte pelo genitor, que estava alcoolizado, quebrou uma garrafa de bebida alcoólica e ameaçou o jovem com o objeto.

Conforme narrado pela mulher, o autor teria praticado a violência como forma de represália, em razão de o adolescente ter solicitado pensão alimentícia.

