Pai tira a vida do filho de apenas 1 ano e 11 meses; Ele teria se irritado

Inicialmente, o Conselho Tutelar havia informado que a criança tinha 1 ano e 8 meses, mas o Hospital Santa Casa e a mãe afirmaram que a idade correta é 1 ano e 11 meses.“Com óbito do bebê, as investigações se iniciaram, ouvindo a família para descobrir o que realmente ocorreu. Então o acusado contou, em um interrogatório , que bateu no filho usando um pau”.

Contou o delegado responsável pelo caso.De acordo com a investigação, a morte ocorreu devido a um traumatismo craniano, seguido de hemorragia. E logo já acharam que seria resultado de violência,a criança chegou em estado grave no hospital, por causa das lesões no corpo, policiais fizeram a ocorrência.

Segundo o delegado, a motivação do crime seria o fato da criança estar chorando e isso teria deixado o pai, de 19 anos, irritado.

O acusado já está preso na delegacia da cidade. A solicitação da prisão preventiva por causa do homicídio qualificado foi enviado para a Justiça.

De acordo com o presidente do Conselho Tutelar da cidade, Emir Lemes, a criança já estava sob a vigilância por assistentes sociais já fazia dois meses, mas nunca foi achada provas de agressões ou maus-tratos.

(*Brasil Acontece)